На Украине в семи областях ввели аварийные отключения света
На Украине в семи областях ввели аварийные отключения света - РИА Новости, 17.10.2025
На Украине в семи областях ввели аварийные отключения света
В семи регионах Украины ввели аварийные отключения света, сообщила энергетическая компания "Укрэнерго".
2025-10-17T12:05:00+03:00
2025-10-17T12:05:00+03:00
2025-10-17T12:55:00+03:00
в мире
киев
хмельницкий (город)
винницкая область
укрэнерго
дтэк
страна.ua
украина
киев
хмельницкий (город)
винницкая область
украина
киевская область
На Украине в семи областях ввели аварийные отключения света
В Киевской, Черкасской и еще 5 областях Украины ввели аварийные отключения света
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В семи регионах Украины ввели аварийные отключения света, сообщила энергетическая компания "Укрэнерго".
- Киевская область;
- Черкасская;
- Житомирская;
- Харьковская;
- Черниговская;
- Хмельницкая;
- Винницкая.
Также ограничения действуют на подконтрольной Киеву части Запорожской области
.
По данным энергохолдинга ДТЭК, ранее экстренные отключения ввели в Днепропетровской области. Издание "Страна.ua" сообщало об ограничениях в Полтавской, Сумской и Кировоградской областях.
В прошлую пятницу Минобороны сообщило о массированном ударе по объектам энергетики, питающим предприятия ВПК Украины. Атака стала ответом на террористические удары ВСУ
по гражданским объектам в России.
За день до этого Владимир Зеленский пригрозил блэкаутом Белгородской и Курской областям.
Компания "Укрэнерго
" сообщала об аварийных отключениях света в десяти регионах. Премьер-министр Юлия Свириденко признала существенные повреждения энергетической инфраструктуры.
В Киеве произошел блэкаут, в городе наблюдался транспортный коллапс, на некоторых участках метро остановили движение, учебные заведения перешли на дистанционное обучение.
Проблемы со светом были в городах по всей Украине, включая Днепропетровск
, Харьков, Кременчуг, Кривой Рог, Одессу. Проблемы с электроснабжением сохраняются до сих пор.
После этого российская армия еще несколько раз била по предприятиям украинского ВПК, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.