На Украине в семи областях ввели аварийные отключения света

Специальная военная операция на Украине
 
12:05 17.10.2025 (обновлено: 12:55 17.10.2025)
В семи регионах Украины ввели аварийные отключения света, сообщила энергетическая компания "Укрэнерго". РИА Новости, 17.10.2025
© Fotolia / sean824Линии электропередачи
Линии электропередачи
Линии электропередачи . Архивное фото
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В семи регионах Украины ввели аварийные отключения света, сообщила энергетическая компания "Укрэнерго".
Среди них:
  • Киевская область;
  • Черкасская;
  • Житомирская;
  • Харьковская;
  • Черниговская;
  • Хмельницкая;
  • Винницкая.
Также ограничения действуют на подконтрольной Киеву части Запорожской области.
По данным энергохолдинга ДТЭК, ранее экстренные отключения ввели в Днепропетровской области. Издание "Страна.ua" сообщало об ограничениях в Полтавской, Сумской и Кировоградской областях.
Удары по энергетике

В прошлую пятницу Минобороны сообщило о массированном ударе по объектам энергетики, питающим предприятия ВПК Украины. Атака стала ответом на террористические удары ВСУ по гражданским объектам в России.

За день до этого Владимир Зеленский пригрозил блэкаутом Белгородской и Курской областям.

Компания "Укрэнерго" сообщала об аварийных отключениях света в десяти регионах. Премьер-министр Юлия Свириденко признала существенные повреждения энергетической инфраструктуры.
В Киеве произошел блэкаут, в городе наблюдался транспортный коллапс, на некоторых участках метро остановили движение, учебные заведения перешли на дистанционное обучение.
Проблемы со светом были в городах по всей Украине, включая Днепропетровск, Харьков, Кременчуг, Кривой Рог, Одессу. Проблемы с электроснабжением сохраняются до сих пор.
После этого российская армия еще несколько раз била по предприятиям украинского ВПК, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.
