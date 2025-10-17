На Украине в семи областях ввели аварийные отключения света

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В семи регионах Украины ввели аварийные отключения света, сообщила энергетическая компания "Укрэнерго".

Среди них:

Киевская область;

Черкасская;

Житомирская;

Харьковская;

Черниговская;

Хмельницкая;

Хмельницкая; Винницкая.

Также ограничения действуют на подконтрольной Киеву части Запорожской области

По данным энергохолдинга ДТЭК, ранее экстренные отключения ввели в Днепропетровской области. Издание "Страна.ua" сообщало об ограничениях в Полтавской, Сумской и Кировоградской областях.

Удары по энергетике

В прошлую пятницу Минобороны сообщило о массированном ударе по объектам энергетики, питающим предприятия ВПК Украины. Атака стала ответом на террористические удары ВСУ по гражданским объектам в России.

За день до этого Владимир Зеленский пригрозил блэкаутом Белгородской и Курской областям.

Компания " Укрэнерго " сообщала об аварийных отключениях света в десяти регионах. Премьер-министр Юлия Свириденко признала существенные повреждения энергетической инфраструктуры.

В Киеве произошел блэкаут, в городе наблюдался транспортный коллапс, на некоторых участках метро остановили движение, учебные заведения перешли на дистанционное обучение.

Проблемы со светом были в городах по всей Украине, включая Днепропетровск , Харьков, Кременчуг, Кривой Рог, Одессу. Проблемы с электроснабжением сохраняются до сих пор.