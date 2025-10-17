Рейтинг@Mail.ru
ЕС втянут во внутреннюю игру обвинений из-за Украины, считает политолог - РИА Новости, 17.10.2025
12:04 17.10.2025
ЕС втянут во внутреннюю игру обвинений из-за Украины, считает политолог
ЕС втянут во внутреннюю игру обвинений из-за Украины, считает политолог
ЕС втянут во внутреннюю игру обвинений из-за Украины, считает политолог

Политолог Мамедов: ЕС стал площадкой для взаимных обвинений из-за Украины

Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Европейский союз всё больше напоминает площадку взаимных обвинений на фоне провала своей политики в отношении Украины, заявил эксперт в области международной политики Эльдар Мамедов в статье для американского портала Responsible Statecraft.
Автор отмечает, что недавние заявления бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о роли балтийских и польских лидеров, якобы сорвавших диалог ЕС с Россией, прозвучали в момент, когда рушатся основные принципы европейской линии по Украине.
Это нечестно и больно: Путин неожиданно взял Запад на запрещенный прием
Это нечестно и больно: Путин неожиданно взял Запад на запрещенный прием
08:00
"Её комментарии прозвучали как раз в тот момент, когда рушатся основополагающие принципы европейской политики в отношении Украины... Европа фактически оказалась в положении, когда ей приходится платить по счетам и вести войну, которую она не может выиграть - войну, стратегическое направление которой диктует Вашингтон, а не Брюссель", - пишет Мамедов.
По его словам, экономические трудности, провал инициативы по конфискации российских активов и затянувшаяся дискуссия о членстве Украины в ЕС усиливают недовольство в европейских столицах. Политический центр союза ослабевает, а взаимные претензии становятся главным способом оправдания неудач, добавил он.
Эксперт считает, что ЕС оказался в положении, когда его политика по Украине строится не на стратегическом расчёте, а на лозунге поддержки Киева "до конца", тогда как последствия конфронтации в первую очередь несут сами европейские государства.
Мамедов заключает, что в момент расплаты между странами Европы останется лишь "игра в поиски виновных".
"Когда придёт время расплаты, начатая Ангелой Меркель игра в обвинения останется единственной политикой, действующей в полную силу", - подытоживает автор.
Обращение Мерца к Путину вызвало изумление на Западе
Обращение Мерца к Путину вызвало изумление на Западе
08:33
 
