ЕС втянут во внутреннюю игру обвинений из-за Украины, считает политолог

По его словам, экономические трудности, провал инициативы по конфискации российских активов и затянувшаяся дискуссия о членстве Украины в ЕС усиливают недовольство в европейских столицах. Политический центр союза ослабевает, а взаимные претензии становятся главным способом оправдания неудач, добавил он.