СМИ назвали Венгрию немыслимым для Украины местом для саммита России и США

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Выбор Венгрии местом проведения второй встречи российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом является "немыслимым вариантом" для Киева на фоне позиции венгерского премьера Виктора Орбана по отношению к Украине и РФ, пишет испанская газета Mundo.
"Венгрия для украинцев - немыслимый, или почти немыслимый, вариант", - пишет издание.
Владимир Зеленский неоднократно хамил и пытался унизить премьера Венгрии, заявляя, что не позволит ему выступать в качестве посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Орбан в ответ на оскорбления Зеленского заявлял, что не поддастся на провокации, а Зеленский сам должен взять ответственность, принимать его или нет.
Ранее Зеленский также обиделся на Орбана за телефонный звонок президенту РФ Владимиру Путину, во время которого обсуждали возможность установления "долговременного и устойчивого" мира в Европе. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона запрашивала у Киева телефонный разговор между Орбаном и Зеленским, но получила "некультурный отказ".