СМИ назвали Венгрию немыслимым для Украины местом для саммита России и США - РИА Новости, 17.10.2025
11:43 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/ukraina-2048822965.html
СМИ назвали Венгрию немыслимым для Украины местом для саммита России и США
СМИ назвали Венгрию немыслимым для Украины местом для саммита России и США - РИА Новости, 17.10.2025
СМИ назвали Венгрию немыслимым для Украины местом для саммита России и США
Выбор Венгрии местом проведения второй встречи российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом является "немыслимым вариантом" для Киева
2025-10-17T11:43:00+03:00
2025-10-17T11:43:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005543493_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_2ef1f1a7896ce200644007b44eecbccf.jpg
https://ria.ru/20251016/putin-2048738209.html
https://ria.ru/20251017/sammit-2048775635.html
© AP Photo / Anna SzilagyiЗдание парламента Венгрии
Здание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© AP Photo / Anna Szilagyi
Здание парламента Венгрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Выбор Венгрии местом проведения второй встречи российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом является "немыслимым вариантом" для Киева на фоне позиции венгерского премьера Виктора Орбана по отношению к Украине и РФ, пишет испанская газета Mundo.
"Венгрия для украинцев - немыслимый, или почти немыслимый, вариант", - пишет издание.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Путин предложил Трампу зарыть "Томагавки" в Будапеште
Вчера, 22:55
Такой вывод газета основывает на том, что именно венгерский премьер Виктор Обран больше всего препятствовал введению санкций против Москвы и выделению помощи Киеву. Помимо этого, он является одним из главных союзников Трампа в Европе, отмечает Mundo.
Владимир Зеленский неоднократно хамил и пытался унизить премьера Венгрии, заявляя, что не позволит ему выступать в качестве посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Орбан в ответ на оскорбления Зеленского заявлял, что не поддастся на провокации, а Зеленский сам должен взять ответственность, принимать его или нет.
Ранее Зеленский также обиделся на Орбана за телефонный звонок президенту РФ Владимиру Путину, во время которого обсуждали возможность установления "долговременного и устойчивого" мира в Европе. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона запрашивала у Киева телефонный разговор между Орбаном и Зеленским, но получила "некультурный отказ".
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Саммит России и США может пройти через неделю после встречи глав МИД
09:00
 
