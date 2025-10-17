СМИ назвали Венгрию немыслимым для Украины местом для саммита России и США

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Выбор Венгрии местом проведения второй встречи российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом является "немыслимым вариантом" для Киева на фоне позиции венгерского премьера Виктора Орбана по отношению к Украине и РФ, пишет испанская газета Mundo.