Украину ждет гражданская война после окончания СВО, считает пленный

ЛУГАНСК, 17 окт – РИА Новости. Украину ждет гражданская война после окончания СВО, таким мнением поделился пленный военнослужащий ВСУ Сергей Чикин на видео, предоставленном РИА Новости силовыми структурами.
"Когда прекратятся боевые действия, на Украине будет гражданская война. ВСП (Военная служба правопорядка Украины – ред.), полиция, депутаты, кто крал "волонтерку". Пока Украине помогают, Зеленскому, Киеву, зачем им заканчивать боевые действия? Денег на Украине нет, заводов нет - они частные, карьеры частные, деньги неоткуда брать. Это каждый украинец знает", – сказал Чикин.
Чикин неоднократно сбегал в тыл, но позже его ловили сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы) и отправляли в зону боевых действий. Мужчина рассказал, что многие военные ВСУ убегают из больниц или после отпуска. С его слов, возвращаясь домой, они не могут работать, так как город патрулируют сотрудники ТЦК. Помимо этого, работодатель обязан сообщать в ведомство о каждом мужчине призывного возраста, который хочет устроиться. Многие прячутся и каждый хочет сбежать, добавил Чикин. Однако, денег на выезд из страны есть далеко не у каждого.