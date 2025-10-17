Рейтинг@Mail.ru
ЕС почти вдвое увеличил ввоз удобрений из России, несмотря на пошлины
07:35 17.10.2025
ЕС почти вдвое увеличил ввоз удобрений из России, несмотря на пошлины
ЕС почти вдвое увеличил ввоз удобрений из России, несмотря на пошлины - РИА Новости, 17.10.2025
ЕС почти вдвое увеличил ввоз удобрений из России, несмотря на пошлины
Евросоюз в августе нарастил импорт удобрений из России почти вдвое, даже несмотря на новые пошлины, введенные против российских товаров, следует из анализа РИА... РИА Новости, 17.10.2025
ЕС почти вдвое увеличил ввоз удобрений из России, несмотря на пошлины

Страны ЕС на фоне новых пошлин ввезли удобрений из России на 79 миллионов евро

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГранулированные калийные удобрения на складе готовой продукции на Сильвинитовой обогатительной фабрике в Пермском крае
Гранулированные калийные удобрения на складе готовой продукции на Сильвинитовой обогатительной фабрике в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Гранулированные калийные удобрения на складе готовой продукции на Сильвинитовой обогатительной фабрике в Пермском крае. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Евросоюз в августе нарастил импорт удобрений из России почти вдвое, даже несмотря на новые пошлины, введенные против российских товаров, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Евросоюз с 1 июля ввел в дополнение к действующей пошлине на импорт удобрений из России в размере 6,5% специальный тариф в 40 евро для тонны азотных удобрений и 45 евро для тонны смешанных удобрений. Затем эти ставки планируют поднимать и к 2028 году достичь заградительных уровней в 315 евро и 430 евро соответственно. Страны Евросоюза при этом в целом не относятся к крупными покупателям для России.
В августе страны ЕС ввезли российских удобрений на 79 миллионов евро против 43,5 миллиона месяцем ранее. При этом это все еще вдвое меньше уровня августа прошлого года - 173 миллиона. Одновременно увеличился импорт и в физическом выражении - в 1,7 раза, до 218 тысяч тонн.
Главным импортером остается Польша, при этом ее закупки остались на уровне прошлого месяца - 24,5 миллиона евро. В то же время самый сильный рост импорта по сравнению с июлем зафиксировала Словения - сразу в 2,1 тысячи раз, до 17,6 миллиона евро. В девять раз подскочили закупки Румынии - до 14,4 миллиона евро, Болгарии - вчетверо, до 1,1 миллиона. Испания увеличила импорт в 1,7 раза - до 3,7 миллиона евро, а Германия - на 10%, до 5,5 миллиона.
Вернулись к закупкам после перерыва в июле Бельгия (4,1 миллиона евро), Ирландия (2,6 миллиона), Венгрия (1,1 миллиона) и Франция (1,05 миллиона).
В то же время ряд стран продолжили сокращать импорт российских удобрений: Литва в августе снизила закупки еще вчетверо - до 558 тысяч евро, Италия - в 2,4 раза, до 553 тысяч, Нидерланды - почти в десять раз, до 351 тысячи, а Греция - в 4,5 раза, до 203 тысячи.
