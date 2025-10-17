Бречалов и Чернышенко обсудили реализацию социальных проектов в Удмуртии

УФА, 17 окт – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов и заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко обсудили реализацию социальных и инфраструктурных проектов в регионе, сообщили в пресс-службе руководителя республики.

Бречалов и Чернышенко обсудили развитие в регионе образования, науки, молодежной политики, спорта, туризма, а также проектов кураторства, следует из сообщения.

"Удмуртская республика – регион, который привлекает гостей уникальными национальными традициями, историей и культурой. Она активно участвует в национальном проекте "Туризм и гостеприимство". Общий объем выделенных средств федерального бюджета в рамках нацпроекта в 2022-2025 годах составил более 700 миллионов рублей. Среди ключевых мер – поддержка строительства модульных некапитальных средств размещения", – приводятся слова вице-премьера.

По данным Росстата, за 8 месяцев текущего года в регионе в коллективных средствах размещения разместилось более 370 тысяч человек. Это на 8% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Одной из ключевых тем встречи стало развитие образовательной и молодежной инфраструктуры, сообщила пресс-служба.

"Благодаря участию в нацпроекте "Молодежь и дети" в Удмуртии развиваются кластеры "Профессионалитета", реализуется программа "Земский учитель", работают "Кванториумы" и "ИТ-кубы". В этом году республика стала победителем конкурсов "Регион для молодых" и "Регион добрых дел", что позволит обновить молодежную инфраструктуру. Эти и другие меры вносят весомый вклад в достижение национальных целей, поставленных нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. В Удмуртии, например, доля молодых людей, верящих в возможности самореализации в России, составляет уже 94%", – сказал Чернышенко.

В пресс-службе главы региона рассказали, что по федеральному проекту "Профессионалитет" создан кластер по атомной отрасли на базе Глазовского политехнического колледжа. Еще один – Можгинский агропромышленный колледж имени Г.Г. Оревкова – отобран на создание кластера по химической отрасли в 2026 году. Удмуртский государственный университет является кандидатом на участие в программе "Приоритет-2030".

"Дмитрий Чернышенко и Александр Бречалов обсудили ход строительства социальных объектов, в частности школы на 1,1 тысячи мест в микрорайоне В-8 в Ижевске. Вице-премьер обратил внимание на успешную реализацию проектов кураторства: их уровень достижения уже составил порядка 97%. В числе таких проектов – промышленный технопарк "Иксэл" в Сарапуле, где уже работают 5 резидентов и создано более 330 рабочих мест", - отметили в пресс-службе.

В рамках госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта" в регионе осуществляется реконструкция ледового дворца "Ижсталь", а также ведется работа по созданию модульного бассейна в Можге. Дмитрий Чернышенко поручил правительству Удмуртской республики уделить особое внимание контролю над завершением этих работ, добавили в пресс-службе.