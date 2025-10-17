Российские военные нанесли удары возмездия за военкоров РИА Новости

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Бойцы 42-й гвардейской дивизии ВС РФ нанесли по ВСУ удары возмездия за военкоров РИА Новости Ивана Зуева, погибшего при выполнении журналистского задания в Запорожской области, и Юрия Войткевича, получившего тяжелые ранения, сообщает Telegram-канал "Военкор Астрахань".
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб от удара ВСУ в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.
На видеозаписи, прикрепленной к сообщению в Telegram, видно, как российские военные пишут на зарядах FPV-дронов "За Ивана Зуева" и "За Юрия Войткевича РИА Новости". Видео заканчивается кадрами поражения укрытий ВСУ с помощью этих дронов.
Иван Зуев несколько лет работал в РИА Новости, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте Зуеву была объявлена благодарность президента РФ Владимира Путина.
Юрий Войткевич много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.
Ранее от рук киевского режима погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин и Ростислав Журавлев.
