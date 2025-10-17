Рейтинг@Mail.ru
Российские военные нанесли удары возмездия за военкоров РИА Новости - РИА Новости, 17.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
21:15 17.10.2025
Российские военные нанесли удары возмездия за военкоров РИА Новости
Бойцы 42-й гвардейской дивизии ВС РФ нанесли по ВСУ удары возмездия за военкоров РИА Новости Ивана Зуева, погибшего при выполнении журналистского задания в... РИА Новости, 17.10.2025
специальная военная операция на украине
запорожская область
иван зуев
юрий войткевич
владимир путин
вооруженные силы украины
запорожская область
запорожская область, иван зуев, юрий войткевич, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Иван Зуев, Юрий Войткевич, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Российские военные нанесли удары возмездия за военкоров РИА Новости

ВС России нанесли удары возмездия за военкоров РИА Новости Зуева и Войткевича

© РИА НовостиИван Зуев
Иван Зуев - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости
Иван Зуев. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Бойцы 42-й гвардейской дивизии ВС РФ нанесли по ВСУ удары возмездия за военкоров РИА Новости Ивана Зуева, погибшего при выполнении журналистского задания в Запорожской области, и Юрия Войткевича, получившего тяжелые ранения, сообщает Telegram-канал "Военкор Астрахань".
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб от удара ВСУ в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.
Симоньян о гибели военкора РИА Новости Ивана Зуева - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Симоньян назвала трагедией гибель военкора Зуева
Вчера, 21:08
На видеозаписи, прикрепленной к сообщению в Telegram, видно, как российские военные пишут на зарядах FPV-дронов "За Ивана Зуева" и "За Юрия Войткевича РИА Новости". Видео заканчивается кадрами поражения укрытий ВСУ с помощью этих дронов.
Иван Зуев несколько лет работал в РИА Новости, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте Зуеву была объявлена благодарность президента РФ Владимира Путина.
Юрий Войткевич много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.
Ранее от рук киевского режима погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин и Ростислав Журавлев.
Военкор РИА Новости Иван Зуев - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
"Умел побороть страх". Каким был военкор Зуев
Вчера, 14:45
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьИван ЗуевЮрий ВойткевичВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
