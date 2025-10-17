Рейтинг@Mail.ru
СМИ: военные США нанесли новый удар по судну с наркотиками в Карибском море
02:01 17.10.2025 (обновлено: 05:28 17.10.2025)
СМИ: военные США нанесли новый удар по судну с наркотиками в Карибском море
СМИ: военные США нанесли новый удар по судну с наркотиками в Карибском море - РИА Новости, 17.10.2025
СМИ: военные США нанесли новый удар по судну с наркотиками в Карибском море
Военные США в четверг нанесли новый удар по судну, предположительно перевозившему наркотики, в Карибском море, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 17.10.2025
СМИ: военные США нанесли новый удар по судну с наркотиками в Карибском море

Reuters: военные США нанесли новый удар по судну с наркотиками в Карибском море

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Christian SullivanИстребитель F-15E Strike Eagle ВВС США
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Christian Sullivan
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Военные США в четверг нанесли новый удар по судну, предположительно перевозившему наркотики, в Карибском море, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника.
Среди членов экипажа есть выжившие, сообщил источник.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Сенаторы потребовали обосновать удары по судам в Карибском бассейне
3 октября, 02:26
По словам источника, это первый подобный случай после начала операций США в Карибском море, когда среди членов экипажа есть выжившие.
В сентябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле карибского побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики.
Правительство Венесуэлы ранее осудило заявление президента США Дональда Трампа, подтвердившего разрешение на проведение ЦРУ секретных операций против страны, назвав его утверждения "тяжелейшим нарушением международного права".
Ранее Трамп заявил, что после ударов по якобы связанным с наркоторговцами судам близ Венесуэлы рассматривает наземные цели.
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
США отвергли обвинения Колумбии в ударе по ее судну, пишет Reuters
10 октября, 13:55
 
