СМИ: военные США нанесли новый удар по судну с наркотиками в Карибском море
СМИ: военные США нанесли новый удар по судну с наркотиками в Карибском море - РИА Новости, 17.10.2025
СМИ: военные США нанесли новый удар по судну с наркотиками в Карибском море
Военные США в четверг нанесли новый удар по судну, предположительно перевозившему наркотики, в Карибском море, передает агентство Рейтер со ссылкой на
СМИ: военные США нанесли новый удар по судну с наркотиками в Карибском море
Reuters: военные США нанесли новый удар по судну с наркотиками в Карибском море