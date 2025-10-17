ВС России нанесли удар по аэропорту ВСУ в Кривом Роге

Кроме того под удар попал крупный железнодорожный узел, где располагались несколько ангаров и складов с вооружением.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.