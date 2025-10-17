https://ria.ru/20251017/udar--2048772132.html
ВС России нанесли удар по аэропорту ВСУ в Кривом Роге
Российские войска атаковали военный аэропорт в Кривом Роге, где находились натовские самолеты, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 17.10.2025
Удар по военной инфраструктуре ВСУ в Кривом Роге
Ночью был нанесен удар по военной инфраструктуре ВСУ – железнодорожному вокзалу и аэропорту в Кривом Роге, где располагались в том числе натовские самолеты, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. На кадрах – продолжительная детонация на аэродроме.
