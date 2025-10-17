Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удар по аэропорту ВСУ в Кривом Роге - РИА Новости, 17.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
08:09 17.10.2025 (обновлено: 09:06 17.10.2025)
ВС России нанесли удар по аэропорту ВСУ в Кривом Роге
ВС России нанесли удар по аэропорту ВСУ в Кривом Роге
Российские войска атаковали военный аэропорт в Кривом Роге, где находились натовские самолеты, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 17.10.2025
россия, кривой рог, республика крым, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность
ДОНЕЦК, 17 окт — РИА Новости. Российские войска атаковали военный аэропорт в Кривом Роге, где находились натовские самолеты, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«
"Взрывов насчитали около 15. Хорошо горит в районе Лозоватского райаэродрома на севере города, хранящего от пяти самолетов, в том числе и натовских. Также оттуда происходит массовый запуск дронов по южной части России: Крым, Краснодарский край, юг Ростовской области", — сказал он.
Кроме того под удар попал крупный железнодорожный узел, где располагались несколько ангаров и складов с вооружением.
Ночью украинские власти заявили, что в Кривом Роге прозвучало более десяти взрывов на фоне воздушной тревоги.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКривой РогРеспублика КрымСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
