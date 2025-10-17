В Ростовской области задержали подозреваемого в двойном убийстве

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 окт - РИА Новости. Правоохранители задержали подозреваемого в двойном убийстве, которое произошло в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
"В Каменске-Шахтинском задержан подозреваемый в двойном убийстве… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)", - рассказало ведомство.
Ранее пресс-служба ГУМВД РФ по региону сообщала, что полиция разыскивает Федора Миляева, 1976 года рождения, подозреваемого в совершении двойного убийства в Каменске-Шахтинском. Были опубликованы его приметы, а также что он передвигается на Renault Logan серого цвета.
По предварительным данным СК, задержан 49-летний мужчина, который в ходе ссоры нанес потерпевшим несколько ударов молотком в область головы. В настоящее время с участием подозреваемого проводятся следственные действия, назначены необходимые экспертизы.
В местных соцсетях сообщалось, что Миляев из другого региона приехал навестить сестру, возник конфликт, в результате чего он, предположительно, убил сестру и пытавшегося защитить ее мужа.