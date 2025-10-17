В Ростовской области задержали подозреваемого в двойном убийстве

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 окт - РИА Новости. Правоохранители задержали подозреваемого в двойном убийстве, которое произошло в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.

В местных соцсетях сообщалось, что Миляев из другого региона приехал навестить сестру, возник конфликт, в результате чего он, предположительно, убил сестру и пытавшегося защитить ее мужа.