Рейтинг@Mail.ru
СМИ: сына основателя испанской компании Mango подозревают в убийстве отца - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:25 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/ubiystvo-2048754125.html
СМИ: сына основателя испанской компании Mango подозревают в убийстве отца
СМИ: сына основателя испанской компании Mango подозревают в убийстве отца - РИА Новости, 17.10.2025
СМИ: сына основателя испанской компании Mango подозревают в убийстве отца
Сын основателя испанской сети магазинов одежды Mango Исака Андика, погибшего в декабре 2024 года после падения с обрыва, Джонатан Андик имеет статус... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T02:25:00+03:00
2025-10-17T02:25:00+03:00
в мире
барселона (город)
каталония
испания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839751770_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_b7f9a76e118eeb33acab0edfb1da95c6.jpg
https://ria.ru/20251016/arest-2048572547.html
https://ria.ru/20251003/delo-2046268034.html
барселона (город)
каталония
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839751770_66:0:1602:1152_1920x0_80_0_0_571c440bca9c0b80d682374554848c5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, барселона (город), каталония, испания
В мире, Барселона (город), Каталония, Испания
СМИ: сына основателя испанской компании Mango подозревают в убийстве отца

Pais: сына основателя компании Mango Исака Андика подозревают в убийстве отца

CC BY 2.0 / Michel Curi / Полиция Испании
Полиция Испании - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
CC BY 2.0 / Michel Curi /
Полиция Испании. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Сын основателя испанской сети магазинов одежды Mango Исака Андика, погибшего в декабре 2024 года после падения с обрыва, Джонатан Андик имеет статус подозреваемого по делу об убийстве отца, сообщает газета Pais со ссылкой на источники, знакомые с ходом следствия.
Дело о гибели Андика было закрыто, но в марте суд распорядился возобновить расследование, чтобы выяснить обстоятельства смерти предпринимателя, которого в день гибели сопровождал на прогулке его сын Джонатан.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
В Петербурге арестовали обвиняемого в убийстве знакомого
Вчера, 11:54
Как отмечает издание, суд в испанском городе Марторель провинции Барселона ведет следствие в условиях строгой секретности. На данный момент против Джонатана Андика нет убедительных улик, но у полиции вызвали подозрения его противоречивые показания.
В ответ на запрос издания семья Андик заявила, что продолжит сотрудничать с компетентными органами и выразила уверенность, что невиновность Джонатана Андика будет вскоре доказана.
В середине декабря 2024 года газета Pais со ссылкой на источники сообщала, что Андик погиб в горах в провинции Барселона в возрасте 71 года. Он считался богатейшим человеком автономного сообщества Каталония и одним из крупнейших предпринимателей Испании.
Ибрагим Сулейманов в суде - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Миллиардер Сулейманов не признал вину по делу об убийствах
3 октября, 19:04
 
В миреБарселона (город)КаталонияИспания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала