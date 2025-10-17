https://ria.ru/20251017/ubiystvo-2048754125.html
СМИ: сына основателя испанской компании Mango подозревают в убийстве отца
СМИ: сына основателя испанской компании Mango подозревают в убийстве отца - РИА Новости, 17.10.2025
СМИ: сына основателя испанской компании Mango подозревают в убийстве отца
Сын основателя испанской сети магазинов одежды Mango Исака Андика, погибшего в декабре 2024 года после падения с обрыва, Джонатан Андик имеет статус... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T02:25:00+03:00
2025-10-17T02:25:00+03:00
2025-10-17T02:25:00+03:00
в мире
барселона (город)
каталония
испания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839751770_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_b7f9a76e118eeb33acab0edfb1da95c6.jpg
https://ria.ru/20251016/arest-2048572547.html
https://ria.ru/20251003/delo-2046268034.html
барселона (город)
каталония
испания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839751770_66:0:1602:1152_1920x0_80_0_0_571c440bca9c0b80d682374554848c5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, барселона (город), каталония, испания
В мире, Барселона (город), Каталония, Испания
СМИ: сына основателя испанской компании Mango подозревают в убийстве отца
Pais: сына основателя компании Mango Исака Андика подозревают в убийстве отца
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Сын основателя испанской сети магазинов одежды Mango Исака Андика, погибшего в декабре 2024 года после падения с обрыва, Джонатан Андик имеет статус подозреваемого по делу об убийстве отца, сообщает газета Pais со ссылкой на источники, знакомые с ходом следствия.
Дело о гибели Андика было закрыто, но в марте суд распорядился возобновить расследование, чтобы выяснить обстоятельства смерти предпринимателя, которого в день гибели сопровождал на прогулке его сын Джонатан.
Как отмечает издание, суд в испанском городе Марторель провинции Барселона
ведет следствие в условиях строгой секретности. На данный момент против Джонатана Андика нет убедительных улик, но у полиции вызвали подозрения его противоречивые показания.
В ответ на запрос издания семья Андик заявила, что продолжит сотрудничать с компетентными органами и выразила уверенность, что невиновность Джонатана Андика будет вскоре доказана.
В середине декабря 2024 года газета Pais со ссылкой на источники сообщала, что Андик погиб в горах в провинции Барселона в возрасте 71 года. Он считался богатейшим человеком автономного сообщества Каталония
и одним из крупнейших предпринимателей Испании
.