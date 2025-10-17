СМИ: сына основателя испанской компании Mango подозревают в убийстве отца

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Сын основателя испанской сети магазинов одежды Mango Исака Андика, погибшего в декабре 2024 года после падения с обрыва, Джонатан Андик имеет статус подозреваемого по делу об убийстве отца, сообщает газета Pais со ссылкой на источники, знакомые с ходом следствия.

Дело о гибели Андика было закрыто, но в марте суд распорядился возобновить расследование, чтобы выяснить обстоятельства смерти предпринимателя, которого в день гибели сопровождал на прогулке его сын Джонатан.

Как отмечает издание, суд в испанском городе Марторель провинции Барселона ведет следствие в условиях строгой секретности. На данный момент против Джонатана Андика нет убедительных улик, но у полиции вызвали подозрения его противоречивые показания.

В ответ на запрос издания семья Андик заявила, что продолжит сотрудничать с компетентными органами и выразила уверенность, что невиновность Джонатана Андика будет вскоре доказана.