Рейтинг@Mail.ru
Туск назвал правильным решение суда не выдавать Германии украинца Журавлева - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:46 17.10.2025 (обновлено: 16:36 17.10.2025)
https://ria.ru/20251017/tusk-2048898075.html
Туск назвал правильным решение суда не выдавать Германии украинца Журавлева
Туск назвал правильным решение суда не выдавать Германии украинца Журавлева - РИА Новости, 17.10.2025
Туск назвал правильным решение суда не выдавать Германии украинца Журавлева
Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал правильным принятое судом страны решение не выдавать ФРГ подозреваемого в теракте на газопроводе "Северный поток"... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T15:46:00+03:00
2025-10-17T16:36:00+03:00
в мире
германия
россия
сша
оон
северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048917597_0:85:3071:1812_1920x0_80_0_0_b94565e17915082a953d265af45b2020.jpg
https://ria.ru/20251017/zhuravlev-2048872746.html
https://ria.ru/20251016/polsha-2048510300.html
германия
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048917597_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f7d50cae3ac53f0c65cf6ca6c4c92043.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, россия, сша, оон, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках", дональд туск
В мире, Германия, Россия, США, ООН, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках", Дональд Туск
Туск назвал правильным решение суда не выдавать Германии украинца Журавлева

Туск одобрил решение не выдавать ФРГ подозреваемого по делу о "Северных потоках"

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Журавлев, подозреваемый в теракте на "Северном потоке", в зале суда в Варшаве
Владимир Журавлев, подозреваемый в теракте на Северном потоке, в зале суда в Варшаве - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Журавлев, подозреваемый в теракте на "Северном потоке", в зале суда в Варшаве
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 17 окт – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал правильным принятое судом страны решение не выдавать ФРГ подозреваемого в теракте на газопроводе "Северный поток" гражданина Украины Владимира Журавлева.
"Польский суд отказался экстрадировать в Германию украинца, подозреваемого во взрыве "Северного потока - 2", и освободил его из-под стражи. И правильно. Дело закрыто", - написал премьер-министр в социальной сети X.
Владимир Журавлев, подозреваемый в теракте на Северном потоке, в Варшавском суде - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Журавлев не понимает обвинения в подрыве "Северного потока", заявил адвокат
Вчера, 14:31
Журавлев был задержан по просьбе властей Германии в Польше. Окружной суд Варшавы 1 октября арестовал его на семь дней. Затем тот же суд продлил арест еще на 40 дней. В пятницу суд решил не выдавать украинца ФРГ и постановил освободить его из заключения.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
Сотрудники полиции на одной из улиц в Варшаве - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
В Польше разразился скандал из-за фигуранта дела о "Северных потоках"
16 октября, 01:15
 
В миреГерманияРоссияСШАООНСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"Дональд Туск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала