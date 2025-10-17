Рейтинг@Mail.ru
Турция готова восстановить украинскую инфраструктуру, заявил Фидан
17:13 17.10.2025 (обновлено: 18:31 17.10.2025)
Турция готова восстановить украинскую инфраструктуру, заявил Фидан
Турция готова восстановить украинскую инфраструктуру, заявил Фидан - РИА Новости, 17.10.2025
Турция готова восстановить украинскую инфраструктуру, заявил Фидан
Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара готова взять на себя обязательства по восстановлению инфраструктуры Украины, но первоочередной задачей является РИА Новости, 17.10.2025
в мире, украина, турция, хакан фидан
В мире, Украина, Турция, Хакан Фидан
Турция готова восстановить украинскую инфраструктуру, заявил Фидан

Фидан: Турция готова восстановить украинскую инфраструктуру при прекращении огня

© Фото представлено МИД Турции Глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции с главой МИД Германии Йоханом Вадефулем в Анкаре
Глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции с главой МИД Германии Йоханом Вадефулем в Анкаре - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© Фото представлено МИД Турции
Глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции с главой МИД Германии Йоханом Вадефулем в Анкаре
АНКАРА, 17 окт – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара готова взять на себя обязательства по восстановлению инфраструктуры Украины, но первоочередной задачей является прекращение огня.
"Влияние конфликта на Украине на экономику Европы, мира растет с каждым днём, в частности в энергетической сфере. Разрушена инфраструктура Украины. Мы, будучи Турцией, готовы взять на себя обязательства по ее восстановлению, но для этого необходимо сначала добиться прекращения огня", - заявил Фидан на совместной пресс-конференции с германским коллегой в пятницу в Анкаре.
