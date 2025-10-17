Кубок губернатора Свердловской области по мини-хоккею с мячом начался

Рейтинг@Mail.ru
18:46 17.10.2025
первоуральск
свердловская область
первоуральск
свердловская область
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Торжественное открытие турнира "Кубок губернатора Свердловской области по мини-хоккею с мячом" среди молодежных команд России состоялось в Первоуральске, сообщает пресс-служба АО "Хромпик".
Уже во второй раз Первоуральск стал площадкой для проведения спортивного события. В 2025 году за трофей поборются пять команд Высшей лиги: архангельский "Водник-2", кировская "Родина-2", краснотурьинский "Маяк", ульяновская "Волга-2" и хозяева льда — "Уральский Трубник".
На торжественной церемонии открытия от имени губернатора Свердловской области обратился его первый заместитель Алексей Шмыков. Он поблагодарил АО "Хромпик" за активную поддержку развития хоккея в регионе и пожелал всем участникам турнира успехов.
Председатель совета директоров группы компаний "Полипласт" Александр Шамсутдинов направил приветствие участникам турнира.
"Наша общая задача с местной властью — не просто поддерживать спорт, а создавать живое наследие. Чтобы через 10-20 лет сегодняшние мальчишки с гордостью говорили, что именно здесь, на этом льду, начался их путь. Инвестируя в здоровые традиции сейчас, мы строим здоровое будущее для всего региона", — приводит пресс-служба слова Шамсутдинова.
В рамках открытия турнира состоялось чествование серебряных призеров Кубка России хоккейного клуба. Команда "СКА-Уральский Трубник" из Первоуральска, основанная в 1936 году, смогла пробиться в финал национального Кубка.
Впервые в Ледовом дворце спорта Первоуральска прозвучала песня о русском хоккее, специально написанная для церемонии открытия. Живое исполнение сопровождалось выступлением фигуристов и воспитанников академии "Уральский Трубник".
Особенностью турнира в этом году стало использование ворот размером 2 на 1,8 метра, что, по мнению организаторов, должно увеличить зрелищность игр.
Матчи турнира пройдут с 17 по 20 октября, а финал и церемония награждения победителей состоятся 20 октября.
Проведение турнира стало возможным благодаря поддержке правительства Свердловской области и официальному партнерству АО "Хромпик", входящего в состав группы компаний "Полипласт".
 
