ЕС закрывает глаза на гонения властей Армении на церковь, считает эксперт

"Мы видим, что это санкционировано Европейским союзом, что Европейский союз не только не видит в этом никакой проблемы, но и максимально пытается закрывать на это глаза. То есть, по сути, Европейский союз это вполне устраивает… К сожалению, этот контекст существует, потому что Европейский союз очень заинтересован в сохранении этой (действующей – ред.) власти, а церковь рассматривается как препятствие в этом вопросе", - заявил Микаелян.