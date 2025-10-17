Рейтинг@Mail.ru
ЕС закрывает глаза на гонения властей Армении на церковь, считает эксперт - РИА Новости, 17.10.2025
01:58 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/tserkov-2048753250.html
ЕС закрывает глаза на гонения властей Армении на церковь, считает эксперт
ЕС закрывает глаза на гонения властей Армении на церковь, считает эксперт - РИА Новости, 17.10.2025
ЕС закрывает глаза на гонения властей Армении на церковь, считает эксперт
Европейский союз закрывает глаза на гонения властей Армении на Армянскую апостольскую церковь, заявил РИА Новости политолог Грант Микаелян. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T01:58:00+03:00
2025-10-17T01:58:00+03:00
армения
ереван
никол пашинян
армянская апостольская церковь
евросоюз
армения
ереван
армения, ереван, никол пашинян, армянская апостольская церковь, евросоюз
Армения, Ереван, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь, Евросоюз
ЕС закрывает глаза на гонения властей Армении на церковь, считает эксперт

Политолог Микаэлян: ЕС закрывает глаза на гонения властей Армении на церковь

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 17 окт – РИА Новости. Европейский союз закрывает глаза на гонения властей Армении на Армянскую апостольскую церковь, заявил РИА Новости политолог Грант Микаелян.
В среду Армянская апостольская церковь сообщила о задержании армянскими силовиками 13 священнослужителей, в том числе епископа Мкртича Прошяна. В ААЦ назвали это репрессиями, присущими тоталитарным режимам, грубым попранием права на свободу вероисповедания. Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь следственного комитета страны Кима Авдалян, дело против священнослужителей в Армении касается принуждения к участию в митингах. В четверг суд в Ереване арестовал епископа Прошяна и духовного пастыря церкви Святого Георгия в Мугни Гарегина Арсеняна. Следствие также требует ареста бухгалтера Арагацотнской епархии. Епископ стал третьим арестованным высокопоставленным священнослужителем после архиепископов Баграта Галстаняна и Микаэла Аджапахяна.
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Иерарх ААЦ передал благословения Пашиняну на фоне арестов священников
00:35
"Мы видим, что это санкционировано Европейским союзом, что Европейский союз не только не видит в этом никакой проблемы, но и максимально пытается закрывать на это глаза. То есть, по сути, Европейский союз это вполне устраивает… К сожалению, этот контекст существует, потому что Европейский союз очень заинтересован в сохранении этой (действующей – ред.) власти, а церковь рассматривается как препятствие в этом вопросе", - заявил Микаелян.
Он уточнил, что у церкви есть противоречия с властью в вопросах видения будущего Армении. "Одно видение должно победить, другое должно быть уничтожено. И видение, которое разделяется нынешней властью, не комплементарно тому, которое предлагает церковь. А то видение, которое разделяется нынешней властью, комплементарно видению большинства внешних игроков", - сказал политолог.
Он добавил, что у премьера Никола Пашиняна всегда была антиклирикальная направленность, особенно против Армянской церкви, и это преподносилось как борьба с отдельными священнослужителями, с их пороками. Но в данном случае, по его словам, речь идет о фронтальной атаке на церковь.
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Главы армянских епархий обвинили власти в намерении разрушить ААЦ
01:56
 
АрменияЕреванНикол ПашинянАрмянская апостольская церковьЕвросоюз
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
