ЕС закрывает глаза на гонения властей Армении на церковь, считает эксперт

ЕРЕВАН, 17 окт – РИА Новости. Европейский союз закрывает глаза на гонения властей Армении на Армянскую апостольскую церковь, заявил РИА Новости политолог Грант Микаелян.
В среду Армянская апостольская церковь сообщила о задержании армянскими силовиками 13 священнослужителей, в том числе епископа Мкртича Прошяна. В ААЦ назвали это репрессиями, присущими тоталитарным режимам, грубым попранием права на свободу вероисповедания. Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь следственного комитета страны Кима Авдалян, дело против священнослужителей в Армении касается принуждения к участию в митингах. В четверг суд в Ереване арестовал епископа Прошяна и духовного пастыря церкви Святого Георгия в Мугни Гарегина Арсеняна. Следствие также требует ареста бухгалтера Арагацотнской епархии. Епископ стал третьим арестованным высокопоставленным священнослужителем после архиепископов Баграта Галстаняна и Микаэла Аджапахяна.
"Мы видим, что это санкционировано Европейским союзом, что Европейский союз не только не видит в этом никакой проблемы, но и максимально пытается закрывать на это глаза. То есть, по сути, Европейский союз это вполне устраивает… К сожалению, этот контекст существует, потому что Европейский союз очень заинтересован в сохранении этой (действующей – ред.) власти, а церковь рассматривается как препятствие в этом вопросе", - заявил Микаелян.
Он уточнил, что у церкви есть противоречия с властью в вопросах видения будущего Армении. "Одно видение должно победить, другое должно быть уничтожено. И видение, которое разделяется нынешней властью, не комплементарно тому, которое предлагает церковь. А то видение, которое разделяется нынешней властью, комплементарно видению большинства внешних игроков", - сказал политолог.
Он добавил, что у премьера Никола Пашиняна всегда была антиклирикальная направленность, особенно против Армянской церкви, и это преподносилось как борьба с отдельными священнослужителями, с их пороками. Но в данном случае, по его словам, речь идет о фронтальной атаке на церковь.