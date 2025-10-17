Победителей "Земский работник культуры" трудоустроили в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 окт - РИА Новости. Пятнадцать победителей программы "Земский работник культуры" трудоустроили в Ростовской области, сообщает правительство региона.

"Пятнадцать победителей новой федеральной программы "Земский работник культуры" приступили к работе в Аксайском, Белокалитвинском, Верхнедонском, Волгодонском, Каменском, Красносулинском, Мартыновском, Матвеево-Курганском, Морозовском, Усть-Донецком районах и в городе Зверево", - говорится в сообщении.

В местных детских школах искусств, культурно-досуговых учреждениях и музеях теперь трудятся новые преподаватели, в частности, по классу фортепиано, баяна, ударных инструментов, вокально-хоровых дисциплин, изобразительного и театрального искусства, концертмейстеры.

"Это долгожданное кадровое пополнение в донских муниципалитетах - районах и малых городах. В учреждения культуры пришли выпускники профильных учебных заведений, которые только начали свой трудовой путь, а также опытные специалисты из Московской и Тверской областей, Краснодарского края, Челябинска, Ростова-на-Дону, Морозовска, Каменска-Шахтинского и Семикаракорска", - приводятся в сообщении слова замгубернатора области Андрея Фатеева.

Каждый из участников программы получил по 2 миллиона рублей "подъемных" - из федерального и регионального бюджетов. При этом региональная мера поддержки в размере миллиона рублей была установлена в 2025 году по решению главы региона Юрия Слюсаря.