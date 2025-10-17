В центре Москвы восстановили движение транспорта

https://ria.ru/20251017/transport-2049001081.html
Движение открыто на Пушкинской площади, Тверской улице и Кремлевской набережной в Москве, сообщил столичный департамент транспорта. РИА Новости, 17.10.2025
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Движение открыто на Пушкинской площади, Тверской улице и Кремлевской набережной в Москве, сообщил столичный департамент транспорта.
Ранее департамент транспорта сообщал, что движение временно закрыто на Пушкинской площади и на Тверской улице по направлению в центр. Позднее дептранс сообщил о временном закрытии движения на Кремлевской набережной.
"Движение открыто: на Пушкинской площади; на Тверской улице; на Кремлевской набережной", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.