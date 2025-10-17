Рейтинг@Mail.ru
В центре Москвы восстановили движение транспорта
21:34 17.10.2025
В центре Москвы восстановили движение транспорта
В центре Москвы восстановили движение транспорта
Движение открыто на Пушкинской площади, Тверской улице и Кремлевской набережной в Москве, сообщил столичный департамент транспорта. РИА Новости, 17.10.2025
2025
Москва, Общество
В центре Москвы восстановили движение транспорта

Движение транспорта в центре Москвы снова открыли

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение в Москве
Автомобильное движение в Москве - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Автомобильное движение в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Движение открыто на Пушкинской площади, Тверской улице и Кремлевской набережной в Москве, сообщил столичный департамент транспорта.
Ранее департамент транспорта сообщал, что движение временно закрыто на Пушкинской площади и на Тверской улице по направлению в центр. Позднее дептранс сообщил о временном закрытии движения на Кремлевской набережной.
"Движение открыто: на Пушкинской площади; на Тверской улице; на Кремлевской набережной", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
