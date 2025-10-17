В центре Москвы восстановили движение транспорта

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Движение открыто на Пушкинской площади, Тверской улице и Кремлевской набережной в Москве, сообщил столичный департамент транспорта.

Ранее департамент транспорта сообщал, что движение временно закрыто на Пушкинской площади и на Тверской улице по направлению в центр. Позднее дептранс сообщил о временном закрытии движения на Кремлевской набережной.