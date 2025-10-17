https://ria.ru/20251017/tramp-2049015772.html
Трамп предложил и России, и Украине объявить себя победителями
Президент США Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским предложил, чтобы Россия и Украина обе объявили себя победителями в вооруженном конфликте. РИА Новости, 18.10.2025
