Трамп предложил и России, и Украине объявить себя победителями - РИА Новости, 18.10.2025
23:56 17.10.2025 (обновлено: 00:14 18.10.2025)
Трамп предложил и России, и Украине объявить себя победителями
Президент США Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским предложил, чтобы Россия и Украина обе объявили себя победителями в вооруженном конфликте. РИА Новости, 18.10.2025
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
Президент США Дональд Трамп выступает во время встречи с Владимиром Зеленским
Президент США Дональд Трамп выступает во время встречи с Владимиром Зеленским
ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским предложил, чтобы Россия и Украина обе объявили себя победителями в вооруженном конфликте.
"Пусть оба (президент РФ Владимир Путин и Зеленский - ред.) провозгласят победу, пусть история рассудит!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Американский лидер также охарактеризовал встречу с Зеленским как "очень интересную и сердечную".
