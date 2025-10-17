https://ria.ru/20251017/tramp-2049013472.html
Трамп заявил, что Мадуро не хочет испытывать терпение США
Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро готов пойти на большие уступки, поскольку не хочет испытывать терпение Соединённых... РИА Новости, 17.10.2025
в мире, сша, венесуэла, карибское море, дональд трамп, николас мадуро
