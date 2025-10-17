Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что Мадуро не хочет испытывать терпение США - РИА Новости, 17.10.2025
23:25 17.10.2025
Трамп заявил, что Мадуро не хочет испытывать терпение США
Трамп заявил, что Мадуро не хочет испытывать терпение США - РИА Новости, 17.10.2025
Трамп заявил, что Мадуро не хочет испытывать терпение США
Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро готов пойти на большие уступки, поскольку не хочет испытывать терпение Соединённых... РИА Новости, 17.10.2025
в мире
сша
венесуэла
карибское море
дональд трамп
николас мадуро
сша
венесуэла
карибское море
в мире, сша, венесуэла, карибское море, дональд трамп, николас мадуро
В мире, США, Венесуэла, Карибское море, Дональд Трамп, Николас Мадуро
Трамп заявил, что Мадуро не хочет испытывать терпение США

Трамп: Мадуро не хочет испытывать терпение США, поэтому готов пойти на уступки

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп выступает во время встречи с Владимиром Зеленским
Президент США Дональд Трамп выступает во время встречи с Владимиром Зеленским - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп выступает во время встречи с Владимиром Зеленским
ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро готов пойти на большие уступки, поскольку не хочет испытывать терпение Соединённых Штатов.
"Да, Мадуро действительно предложил США всё, что только мог. А знаете почему? Потому что он не смеет шутить с США", - подчеркнул Трамп на пресс-конференции, при этом в оригинале Трамп использовал грубое выражение.
Ранее в СМИ сообщалось, что официальные лица Венесуэлы, надеясь положить конец напряжённости в отношениях своей страны с Соединенными Штатами, предложили администрации Трампа льготный доступ к нефти и минеральным ресурсам на фоне продолжающихся ударов по венесуэльским судам в Карибском море.
Мария Корина Мачадо - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Мадуро сделал резкое заявление про Мачадо
14 октября, 05:39
 
В миреСШАВенесуэлаКарибское мореДональд ТрампНиколас Мадуро
 
 
