Встреча Зеленского и Трампа длится дольше запланированного, пишут СМИ - РИА Новости, 17.10.2025
22:59 17.10.2025
Встреча Зеленского и Трампа длится дольше запланированного, пишут СМИ
Встреча Зеленского и Трампа длится дольше запланированного, пишут СМИ - РИА Новости, 17.10.2025
Встреча Зеленского и Трампа длится дольше запланированного, пишут СМИ
Обед в Белом доме завершился, встреча Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа длится дольше запланированного, сообщает агентство "РБК-Украина" со... РИА Новости, 17.10.2025
в мире
сша
владимир зеленский
дональд трамп
https://ria.ru/20251017/ssha-2049009540.html
сша
в мире, сша, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Встреча Зеленского и Трампа длится дольше запланированного, пишут СМИ

Обед в Белом доме завершился, встреча Зеленского и Трампа продолжается

© AP Photo / Alex Brandon Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского в Белом доме
Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского в Белом доме - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского в Белом доме
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Обед в Белом доме завершился, встреча Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа длится дольше запланированного, сообщает агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источники.
"Ланч уже завершился, но встреча длится гораздо дольше запланированного", - сообщает агентство со ссылкой на источник.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
СМИ: украинская делегация прибыла в Белый дом с картами
Вчера, 22:57
 
