Встреча Зеленского и Трампа длится дольше запланированного, пишут СМИ
Встреча Зеленского и Трампа длится дольше запланированного, пишут СМИ - РИА Новости, 17.10.2025
Встреча Зеленского и Трампа длится дольше запланированного, пишут СМИ
Обед в Белом доме завершился, встреча Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа длится дольше запланированного, сообщает агентство "РБК-Украина" со... РИА Новости, 17.10.2025
Встреча Зеленского и Трампа длится дольше запланированного, пишут СМИ
Обед в Белом доме завершился, встреча Зеленского и Трампа продолжается