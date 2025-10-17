Рейтинг@Mail.ru
В Белом доме рассказали о меню рабочего обеда Трампа и Зеленского
22:46 17.10.2025
В Белом доме рассказали о меню рабочего обеда Трампа и Зеленского
Меню рабочего обеда в Белом доме, где сегодня принимают Владимира Зеленского, включало жаренного цыплёнка и карамельный шифоновый бисквит, сообщил пресс-пул... РИА Новости, 17.10.2025
в мире
сша
россия
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
сша
россия
в мире, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин
В мире, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин
В Белом доме рассказали о меню рабочего обеда Трампа и Зеленского

Зеленского в Белом доме угощали жареным цыпленком и артишоками

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского в Белом доме
Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского в Белом доме - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского в Белом доме
ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Меню рабочего обеда в Белом доме, где сегодня принимают Владимира Зеленского, включало жаренного цыплёнка и карамельный шифоновый бисквит, сообщил пресс-пул администрации президента США Дональда Трампа.
В четверг президент РФ Владимир Путин и Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор, после чего, в пятницу, американский лидер встретился с Зеленским в Белом Доме.
По информации пула, гостям предлагали салат с хрустящими артишоками и тонко нарезанным фенхелем, а также жаренного на сковороде цыплёнка с хэшем из батата, фрикасе из сладкого горошка, рукколой и айоли с розмарином. На десерт были поданы яблоки сорта Макинтош, а также карамельный шифоновый бисквит с мороженым из клементина и соусом из ежевики.
Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского в Белом доме - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Наряд Зеленского снова стал предметом насмешек журналистов
В миреСШАРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Заголовок открываемого материала