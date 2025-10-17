В Белом доме рассказали о меню рабочего обеда Трампа и Зеленского

По информации пула, гостям предлагали салат с хрустящими артишоками и тонко нарезанным фенхелем, а также жаренного на сковороде цыплёнка с хэшем из батата, фрикасе из сладкого горошка, рукколой и айоли с розмарином. На десерт были поданы яблоки сорта Макинтош, а также карамельный шифоновый бисквит с мороженым из клементина и соусом из ежевики.