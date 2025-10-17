https://ria.ru/20251017/tramp-2049007902.html
В Белом доме рассказали о меню рабочего обеда Трампа и Зеленского
В Белом доме рассказали о меню рабочего обеда Трампа и Зеленского - РИА Новости, 17.10.2025
В Белом доме рассказали о меню рабочего обеда Трампа и Зеленского
Меню рабочего обеда в Белом доме, где сегодня принимают Владимира Зеленского, включало жаренного цыплёнка и карамельный шифоновый бисквит, сообщил пресс-пул... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T22:46:00+03:00
2025-10-17T22:46:00+03:00
2025-10-17T22:46:00+03:00
в мире
сша
россия
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048987671_0:0:2867:1613_1920x0_80_0_0_09df420d26c4654f103dd9e05e44d893.jpg
https://ria.ru/20251017/narjad-2049005798.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048987671_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_6430778f63bfacde1603f2efc5b694bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин
В мире, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин
В Белом доме рассказали о меню рабочего обеда Трампа и Зеленского
Зеленского в Белом доме угощали жареным цыпленком и артишоками
ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Меню рабочего обеда в Белом доме, где сегодня принимают Владимира Зеленского, включало жаренного цыплёнка и карамельный шифоновый бисквит, сообщил пресс-пул администрации президента США Дональда Трампа.
В четверг президент РФ Владимир Путин
и Трамп
провели восьмой с начала года телефонный разговор, после чего, в пятницу, американский лидер встретился с Зеленским
в Белом Доме.
По информации пула, гостям предлагали салат с хрустящими артишоками и тонко нарезанным фенхелем, а также жаренного на сковороде цыплёнка с хэшем из батата, фрикасе из сладкого горошка, рукколой и айоли с розмарином. На десерт были поданы яблоки сорта Макинтош, а также карамельный шифоновый бисквит с мороженым из клементина и соусом из ежевики.