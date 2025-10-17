Трамп посмеялся над ответом Зеленского про тоннель между Россией и Аляской

ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посмеялся над ответом Владимира Зеленского про идею тоннеля через Берингов пролив, который соединил бы Россию и Аляску.

"Я не думал, что она тебе понравится", - со смехом сказал Трамп.