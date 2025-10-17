Рейтинг@Mail.ru
Трамп посмеялся над ответом Зеленского про тоннель между Россией и Аляской
22:16 17.10.2025
Трамп посмеялся над ответом Зеленского про тоннель между Россией и Аляской
Президент США Дональд Трамп посмеялся над ответом Владимира Зеленского про идею тоннеля через Берингов пролив, который соединил бы Россию и Аляску. РИА Новости, 17.10.2025
в мире
сша
берингов пролив
россия
дональд трамп
владимир зеленский
сша
берингов пролив
россия
в мире, сша, берингов пролив, россия, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, США, Берингов пролив, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Трамп посмеялся над ответом Зеленского про тоннель через Берингов пролив

Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме
ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посмеялся над ответом Владимира Зеленского про идею тоннеля через Берингов пролив, который соединил бы Россию и Аляску.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в четверг сообщил о перспективах строительства межконтинентального тоннеля через Берингов пролив с помощью технологий компании Boring Company. По его словам, РФПИ изучил существующие предложения, включая железную дорогу США - Канада - Россия - Китай, и поддержит наиболее жизнеспособный из них.
В ходе встречи Трампа и Зеленского в Белом доме один из журналистов спросил американского лидера о его мнении по поводу проекта тоннеля. Трамп назвал идею интересной и поинтересовался у Зеленского, что он думает по поводу тоннеля. Зеленский ответил, что идея ему не нравится.
"Я не думал, что она тебе понравится", - со смехом сказал Трамп.
Президент США Дональд Трамп выступает во время встречи с Владимиром Зеленским - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Трамп ответил на вопрос о перспективах возврата Киевом территорий
В миреСШАБерингов проливРоссияДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
