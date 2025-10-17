Рейтинг@Mail.ru
Трамп ответил на вопрос о перспективах возврата Киевом территорий
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:40 17.10.2025
Трамп ответил на вопрос о перспективах возврата Киевом территорий
Трамп ответил на вопрос о перспективах возврата Киевом территорий
Президент США Дональд Трамп на вопрос о перспективах возврата Киевом территорий ответил словами "кто знает". РИА Новости, 17.10.2025
Трамп на вопрос о возврате Киевом территорий ответил словами "кто знает"

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп выступает во время встречи с Владимиром Зеленским
Президент США Дональд Трамп выступает во время встречи с Владимиром Зеленским
ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на вопрос о перспективах возврата Киевом территорий ответил словами "кто знает".
"Кто знает, война очень интересная", - сказал Трамп в ходе обеда с Зеленским в Белом доме.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Жительница Украины хочет мира даже ценой потери территорий
1 октября, 04:56
В апреле президент США Дональд Трамп сделал заявление, что со стороны России не иметь претензий на "всю Украину" - это уже уступка для урегулирования конфликта. На вопрос, должна ли Украина пойти на территориальные уступки, он ответил, что "это зависит от территорий".
В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: украинские войска должны быть выведены с территории новых регионов России, кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого, необходимо признание территориальных реалий, закрепленных в российской Конституции, и обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан. Также Путин упомянул и отмену санкций против РФ.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Здание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
"Придется отказаться": МИД Венгрии сделал заявление о территориях Украины
29 сентября, 05:03
 
