Трамп указал на внешний вид Зеленского на встрече в Белом доме
21:34 17.10.2025 (обновлено: 23:02 17.10.2025)
Трамп указал на внешний вид Зеленского на встрече в Белом доме
Президент США Дональд Трамп похвалил наряд Владимира Зеленского, добавив, что он стильный и ему "нравится".
Трамп указал на внешний вид Зеленского на встрече в Белом доме

ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп похвалил наряд Владимира Зеленского, добавив, что он стильный и ему "нравится".
"Мне кажется он классно выглядит в этом пиджаке, я надеюсь люди заметят. Он на самом деле очень стильный, мне нравится", - сказал Трамп в ходе обеда с Зеленским в Белом доме.
Зеленский ранее часто пренебрегал этикетом в общении с западными лидерами. Трамп во время визита Зеленского в Белый дом в феврале, когда их встреча переросла в перепалку, с иронией заявил, что Зеленский "одет красиво". При этом один из журналистов тогда отметил, что "некоторые американцы недовольны тем, что Зеленский не уважает официальный стиль". На вопрос о том, когда он наденет костюм, Зеленский заявил тогда, что сделает это, когда закончится конфликт.
На встрече с Трампом в августе, Зеленский все таки сменил стиль и надел официальный костюм.
