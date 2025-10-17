https://ria.ru/20251017/tramp-2049000917.html
Трамп указал на внешний вид Зеленского на встрече в Белом доме
Трамп указал на внешний вид Зеленского на встрече в Белом доме - РИА Новости, 17.10.2025
Трамп указал на внешний вид Зеленского на встрече в Белом доме
Президент США Дональд Трамп похвалил наряд Владимира Зеленского, добавив, что он стильный и ему "нравится". РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T21:34:00+03:00
2025-10-17T21:34:00+03:00
2025-10-17T23:02:00+03:00
в мире
сша
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2049008603_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_efc70ec75acbeb86d587a5443297f17b.jpg
https://ria.ru/20251017/vashington-2048990808.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2049008603_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_4b5c9cadee959f9cadf42b7aff1a3307.jpg
Трамп похвалил наряд Зеленского
Трамп похвалил наряд Зеленского.
2025-10-17T21:34
true
PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Трамп указал на внешний вид Зеленского на встрече в Белом доме
Трамп похвалил наряд Зеленского на встрече и заявил, что ему нравится
ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп похвалил наряд Владимира Зеленского, добавив, что он стильный и ему "нравится".
"Мне кажется он классно выглядит в этом пиджаке, я надеюсь люди заметят. Он на самом деле очень стильный, мне нравится", - сказал Трамп
в ходе обеда с Зеленским
в Белом доме.
Зеленский ранее часто пренебрегал этикетом в общении с западными лидерами. Трамп во время визита Зеленского в Белый дом в феврале, когда их встреча переросла в перепалку, с иронией заявил, что Зеленский "одет красиво". При этом один из журналистов тогда отметил, что "некоторые американцы недовольны тем, что Зеленский не уважает официальный стиль". На вопрос о том, когда он наденет костюм, Зеленский заявил тогда, что сделает это, когда закончится конфликт.
На встрече с Трампом в августе, Зеленский все таки сменил стиль и надел официальный костюм.