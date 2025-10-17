https://ria.ru/20251017/tramp-2049000106.html
Трамп оценил идею туннеля между Россией и Аляской
Президент США Дональд Трамп назвал интересной идею туннеля между РФ и Аляской. РИА Новости, 17.10.2025
Трамп назвал идею туннеля между Россией и Аляской интересной
"Это приведет нас к большому количеству полезных ископаемых", - сказал он.
Зеленский отметил, что он этому не рад.
Трамп оценил идею туннеля между Россией и Аляской
