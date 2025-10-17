Рейтинг@Mail.ru
Трамп оценил идею туннеля между Россией и Аляской - РИА Новости, 17.10.2025
21:25 17.10.2025
Трамп оценил идею туннеля между Россией и Аляской
Президент США Дональд Трамп назвал интересной идею туннеля между РФ и Аляской. РИА Новости, 17.10.2025
Трамп назвал идею туннеля между Россией и Аляской интересной
ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал интересной идею туннеля между РФ и Аляской.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о возможности строительства туннеля через Берингов пролив, который бы соединял Россию и Аляску. Он отметил, что туннель может быть достроен менее чем за восемь лет, продемонстрировав передовые технологии.
"Я слышал об этом, это интересно", - сказал Трамп в Белом доме.
Трамп рассказал, почему с Россией нужно иметь дело
