Трамп заявил, что для него станет честью завершить украинских конфликт - РИА Новости, 17.10.2025
21:24 17.10.2025
Трамп заявил, что для него станет честью завершить украинских конфликт
Президент США Дональд Трамп заявил, что между Россией и Украиной "много общего", и для него "будет честью" добиться завершения украинского конфликта. РИА Новости, 17.10.2025
2025
Трамп заявил, что для него будет честью добиться завершения конфликта на Украине

© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп выступает во время встречи с Владимиром Зеленским
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп выступает во время встречи с Владимиром Зеленским
ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что между Россией и Украиной "много общего", и для него "будет честью" добиться завершения украинского конфликта.
"Для меня будет большой честью добиться завершения (украинского конфликта - ред.)… Русский и украинский народы, очевидно, имеют между собой много общего, и для меня будет честью завершить (конфликт на Украине - ред.)", - заявил Трамп на встрече в Белом доме с Владимиром Зеленским.
Трамп заявил, что передача Tomahawk могла бы спровоцировать эскалацию
Трамп заявил, что передача Tomahawk могла бы спровоцировать эскалацию
 
 
Заголовок открываемого материала