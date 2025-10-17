https://ria.ru/20251017/tramp-2048999940.html
Трамп заявил, что для него станет честью завершить украинских конфликт
Трамп заявил, что для него станет честью завершить украинских конфликт - РИА Новости, 17.10.2025
Трамп заявил, что для него станет честью завершить украинских конфликт
Президент США Дональд Трамп заявил, что между Россией и Украиной "много общего", и для него "будет честью" добиться завершения украинского конфликта. РИА Новости, 17.10.2025
Трамп заявил, что для него станет честью завершить украинских конфликт
Трамп заявил, что для него будет честью добиться завершения конфликта на Украине