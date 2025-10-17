https://ria.ru/20251017/tramp-2048999645.html
Трамп заявил, что передача Tomahawk могла бы спровоцировать эскалацию
Трамп заявил, что передача Tomahawk могла бы спровоцировать эскалацию - РИА Новости, 17.10.2025
Трамп заявил, что передача Tomahawk могла бы спровоцировать эскалацию
Президент США Дональд Трамп заявил, что передача Киеву ракет Tomahawk могла бы спровоцировать эскалацию и "много плохих вещей". РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T21:21:00+03:00
2025-10-17T21:21:00+03:00
2025-10-17T21:21:00+03:00
в мире
киев
сша
дональд трамп
владимир зеленский
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048998752_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_94ca9f9841a1615c8ad41452555646ae.jpg
https://ria.ru/20251017/tramp-2048999312.html
киев
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048998752_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_901dd783ccd43d696552c227f7f67c7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, сша, дональд трамп, владимир зеленский, украина
В мире, Киев, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украина
Трамп заявил, что передача Tomahawk могла бы спровоцировать эскалацию
Трамп: передача Киеву ракет Tomahawk могла бы спровоцировать эскалацию