Трамп заявил, что передача Tomahawk могла бы спровоцировать эскалацию - РИА Новости, 17.10.2025
21:21 17.10.2025
Трамп заявил, что передача Tomahawk могла бы спровоцировать эскалацию
Президент США Дональд Трамп заявил, что передача Киеву ракет Tomahawk могла бы спровоцировать эскалацию и "много плохих вещей".
Трамп заявил, что передача Tomahawk могла бы спровоцировать эскалацию

Трамп: передача Киеву ракет Tomahawk могла бы спровоцировать эскалацию

Президент США Дональд Трамп выступает во время встречи с Владимиром Зеленским
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп выступает во время встречи с Владимиром Зеленским. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что передача Киеву ракет Tomahawk могла бы спровоцировать эскалацию и "много плохих вещей".
"Это могло бы означать эскалацию. Много плохих вещей могли бы произойти", - сказал Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме.
Так он ответил на вопрос о перспективе передачи Киеву дальнобойных вооружений. Трамп назвал ракеты Tomahawk опасным и разрушительным оружием.
Президент США Дональд Трамп выступает во время встречи с Владимиром Зеленским - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Трамп заявил, что любит останавливать войны
