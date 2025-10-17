https://ria.ru/20251017/tramp-2048999312.html
Трамп заявил, что любит останавливать войны
Трамп заявил, что любит останавливать войны - РИА Новости, 17.10.2025
Трамп заявил, что любит останавливать войны
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему нравится останавливать войны, он надеется на успех в урегулировании на Украине. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T21:17:00+03:00
2025-10-17T21:17:00+03:00
2025-10-17T21:17:00+03:00
в мире
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048998907_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6222a87613d60c1d181584644be71744.jpg
https://ria.ru/20251017/tramp-2048998594.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048998907_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_4b1647927cdc027c70edd9ea7ce407c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Трамп заявил, что любит останавливать войны
Трамп рассказал, что ему нравится останавливать войны