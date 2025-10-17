Рейтинг@Mail.ru
США не тратят деньги на Украину, заявил Трамп
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:13 17.10.2025
США не тратят деньги на Украину, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, Вашингтон не тратит деньги на Украину - за все платят европейцы. РИА Новости, 17.10.2025
США не тратят деньги на Украину, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским
Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским
ВАШИНГТОН, 17 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, Вашингтон не тратит деньги на Украину - за все платят европейцы.
"Мы не теряем людей. Мы не тратим деньги. Нам платят за боеприпасы, ракеты и все остальное, что мы отправляем Европейскому союзу, в НАТО", - сказал Трамп в Белом доме на встрече с Владимиром Зеленским.
Президент США Дональд Трамп
Трамп ответил на вопрос о поставках Киеву новых вооружений
Вчера, 21:02
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАВашингтон (штат)УкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
