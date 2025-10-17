Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал условие, при котором украинский конфликт скоро завершится - РИА Новости, 17.10.2025
21:06 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/tramp-2048997174.html
Трамп назвал условие, при котором украинский конфликт скоро завершится
Трамп назвал условие, при котором украинский конфликт скоро завершится - РИА Новости, 17.10.2025
Трамп назвал условие, при котором украинский конфликт скоро завершится
в мире, сша, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Трамп назвал условие, при котором украинский конфликт скоро завершится

Трамп: если стороны проявят гибкость, конфликт на Украине скоро завершится

Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским
Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским
ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт будет урегулирован скоро, если стороны проявят гибкость.
"Я думаю, что у нас есть шанс завершить войну быстро, если будет проявлена гибкость", - сказал Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Трамп призвал Путина и Зеленского "немного поладить"
Вчера, 21:04
 
В миреСШАДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
