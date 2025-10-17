https://ria.ru/20251017/tramp-2048996828.html
Трамп призвал Путина и Зеленского "немного поладить"
Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин и Владимир Зеленский должны "немного поладить". РИА Новости, 17.10.2025
специальная военная операция на украине
сша
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
