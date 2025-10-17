https://ria.ru/20251017/tramp-2048996492.html
Трамп заявил, что добивается долгосрочного урегулирования на Украине
Трамп заявил, что добивается долгосрочного урегулирования на Украине - РИА Новости, 17.10.2025
Трамп заявил, что добивается долгосрочного урегулирования на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что добивается долгосрочного урегулирования конфликта на Украине, выразив уверенность в том, что "этого удастся достичь".
Трамп заявил, что добивается долгосрочного урегулирования на Украине
Трамп выразил уверенность в достижении долгосрочного урегулирования на Украине
ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что добивается долгосрочного урегулирования конфликта на Украине, выразив уверенность в том, что "этого удастся достичь".
"Я искренне верю в то, что нам удастся добиться решения (этого конфликта - ред.). Вчера у меня прошел очень хороший разговор с президентом (России Владимиром - ред.) Путиным, и я думаю, что он также хочет завершения этого конфликта", - сказал Трамп на встрече в Белом доме с Владимиром Зеленским.
Американский лидер выразил уверенность, что добивается "долгосрочного решения" украинского конфликта, подчеркнув, что "этого удастся добиться".
При этом, говоря о перспективах прекращения украинского конфликта после предстоящего саммита с Путиным в Будапеште, Трамп сказал: "Посмотрим, как все пройдет".