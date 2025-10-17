https://ria.ru/20251017/tramp-2048996352.html
Трамп надеется на завершение конфликта без передачи Киеву Tomahawk
Трамп надеется на завершение конфликта без передачи Киеву Tomahawk - РИА Новости, 17.10.2025
Трамп надеется на завершение конфликта без передачи Киеву Tomahawk
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на завершение украинского конфликта без необходимости передавать Киеву американские крылатые ракеты... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T21:03:00+03:00
2025-10-17T21:03:00+03:00
2025-10-17T21:03:00+03:00
в мире
сша
киев
дональд трамп
владимир зеленский
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048989465_0:57:2867:1670_1920x0_80_0_0_1dee2d187bbd163f2302471fbf0fca69.jpg
https://ria.ru/20251017/tramp-2048995853.html
сша
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048989465_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_ee3a9377dc907c61db3bacc5bf913991.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, украина
В мире, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украина
Трамп надеется на завершение конфликта без передачи Киеву Tomahawk
Трамп надеется на завершение украинского конфликта без передачи Киеву Tomahawk