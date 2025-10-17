Рейтинг@Mail.ru
21:03 17.10.2025
Трамп надеется на завершение конфликта без передачи Киеву Tomahawk
в мире, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, украина
Трамп надеется на завершение конфликта без передачи Киеву Tomahawk

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского в Белом доме
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского в Белом доме
ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на завершение украинского конфликта без необходимости передавать Киеву американские крылатые ракеты Tomahawk.
"Надеюсь, они им не понадобятся. Надеюсь, мы сможем завершить конфликт, не думая о Tomahawk", - сказал Трамп на встрече в Белом доме с Владимиром Зеленским.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Трамп заявил, что должен обеспечивать оружием склады США
В миреСШАКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
