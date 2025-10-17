https://ria.ru/20251017/tramp-2048996205.html
Трамп ответил на вопрос о поставках Киеву новых вооружений
Трамп ответил на вопрос о поставках Киеву новых вооружений - РИА Новости, 17.10.2025
Трамп ответил на вопрос о поставках Киеву новых вооружений
Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о перспективах поставок Украине новых вооружений по запросу Киева, заявил, что ракеты Tomahawk и многое другое... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T21:02:00+03:00
2025-10-17T21:02:00+03:00
2025-10-17T21:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
украина
киев
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83a88d351cfdb0232adecb2f1fcc343.jpg
https://ria.ru/20251017/tramp-2048995853.html
сша
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b503bf238ba13e8d1a90092e409635b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, киев, дональд трамп, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Трамп ответил на вопрос о поставках Киеву новых вооружений
Трамп заявил, что США самим нужны ракеты Tomahawk