Трамп заявил, что должен обеспечивать оружием склады США - РИА Новости, 17.10.2025
21:01 17.10.2025
Трамп заявил, что должен обеспечивать оружием склады США
Трамп заявил, что должен обеспечивать оружием склады США
Президент США Дональд Трамп заявил, что должен обеспечивать оружием склады своей страны, а не Киева.
Трамп заявил, что должен обеспечивать оружием склады США

Трамп заявил, что должен обеспечивать оружием склады США, а не Киева

ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что должен обеспечивать оружием склады своей страны, а не Киева.
"Мое обязательство обеспечивать запасы США, потому что никогда не знаешь, что случится. В военное и мирное время, правда, никогда не знаешь", - сказал Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме.
Так он ответил о перспективе запроса Зеленского о новых вооружениях.
Трамп заявил, что США нелегко передавать оружие Киеву
