https://ria.ru/20251017/tramp-2048995853.html
Трамп заявил, что должен обеспечивать оружием склады США
Трамп заявил, что должен обеспечивать оружием склады США - РИА Новости, 17.10.2025
Трамп заявил, что должен обеспечивать оружием склады США
Президент США Дональд Трамп заявил, что должен обеспечивать оружием склады своей страны, а не Киева. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T21:01:00+03:00
2025-10-17T21:01:00+03:00
2025-10-17T21:01:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
владимир зеленский
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048959730_0:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_04be0db7cfe52c95e4d6370174a66797.jpg
https://ria.ru/20251017/tramp-2048995456.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048801452_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_5699d162ccec27b7b52e16269374e6f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, владимир зеленский, украина
В мире, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украина
Трамп заявил, что должен обеспечивать оружием склады США
Трамп заявил, что должен обеспечивать оружием склады США, а не Киева