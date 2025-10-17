Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что США нелегко передавать оружие Киеву
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:00 17.10.2025
Трамп заявил, что США нелегко передавать оружие Киеву
Трамп заявил, что США нелегко передавать оружие Киеву
Президент США Дональд Трамп заявил, что Штатам нелегко передавать оружие Киеву.
Трамп заявил, что США нелегко передавать оружие Киеву

Трамп заявил Зеленскому, что США нелегко отдают оружие Украине

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Штатам нелегко передавать оружие Киеву.
"Одна из причин, по которой мы хотим завершения этой войны, в том, что для нас нелегко отдавать (оружие со складов - ред.)", - сказал Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Трамп заявил, что сожалеет о вовлечении США в конфликт на Украине
28 февраля, 20:07
 
Специальная военная операция на Украине США Киев Дональд Трамп Владимир Зеленский
 
 
