21:00 17.10.2025 (обновлено: 21:03 17.10.2025)
США заинтересованы в украинских дронах, заявил Трамп
в мире, сша, дональд трамп, владимир зеленский, украина
В мире, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украина
© Getty Images / Win McNameeПрезидент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского в Белом доме
Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского в Белом доме
ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. США заинтересованы в украинских дронах, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Да, мы заинтересованы, у нас есть много дронов, мы производим свои, но мы бы также покупали дроны у других", - сказал Трамп в ходе обеда с Владимиром Зеленским в Белом доме, отвечая на вопрос журналиста о том, заинтересованы ли США в покупке украинских дронов.
