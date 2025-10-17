Трамп назвал Венгрию безопасной страной для встречи с Путиным

ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что с симпатией относится к венгерскому премьер-министру Виктору Орбану, а также назвал Венгрию "безопасной страной" для встречи с президентом России Владимиром Путиным.