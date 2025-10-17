ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме признал, что разрешение Киеву использовать американское оружие для дальнобойных ударов стало бы эскалацией.
Трамп: использование оружия США для дальнобойных ударов стало бы эскалацией
2025-10-17T20:53:00+03:00
в мире
киев
сша
дональд трамп
владимир зеленский
украина
Трамп: использование оружия США для дальнобойных ударов стало бы эскалацией
