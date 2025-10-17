https://ria.ru/20251017/tramp-2048993795.html
Трамп утверждает, что Индия не будет покупать российскую нефть
Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия больше не будет покупать российскую нефть. РИА Новости, 17.10.2025
