Трамп утверждает, что Индия не будет покупать российскую нефть - РИА Новости, 17.10.2025
20:52 17.10.2025 (обновлено: 20:55 17.10.2025)
Трамп утверждает, что Индия не будет покупать российскую нефть
Трамп утверждает, что Индия не будет покупать российскую нефть
Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия больше не будет покупать российскую нефть. РИА Новости, 17.10.2025
в мире
индия
сша
дональд трамп
2025
в мире, индия, сша, дональд трамп
В мире, Индия, США, Дональд Трамп
Трамп утверждает, что Индия не будет покупать российскую нефть

Трамп: Индия не будет покупать российскую нефть

ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия больше не будет покупать российскую нефть.
"Индия больше не будет покупать российскую нефть", - сказал Трамп в Белом доме на встрече с Владимиром Зеленским.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Трамп: использование оружия США для дальнобойных ударов стало бы эскалацией
