Трамп заявил, что Путин хочет завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 17.10.2025
20:46 17.10.2025 (обновлено: 20:56 17.10.2025)
Трамп заявил, что Путин хочет завершения конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин хочет завершения конфликта на Украине, выразил уверенность, что Владимир Зеленский тоже...
в мире
украина
дональд трамп
владимир путин
россия
владимир зеленский
в мире, украина, дональд трамп, владимир путин, россия, владимир зеленский
В мире, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Россия, Владимир Зеленский
ВАШИНГТОН, 17 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин хочет завершения конфликта на Украине, выразил уверенность, что Владимир Зеленский тоже якобы хочет закончить кризис.
"Я думаю, что президент Путин хочет положить конец войне... Зеленский хочет положить этому конец. Теперь мы должны это сделать", – сказал он на встрече с Зеленским.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стали обмены пленными. Также Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского в Белом доме - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
