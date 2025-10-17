https://ria.ru/20251017/tramp-2048990700.html
Трамп на встрече с Зеленским заявил, что украинский конфликт будет завершен - РИА Новости, 17.10.2025
Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что верит в перспективы украинского урегулирования, выразив мнение, что... РИА Новости, 17.10.2025
в мире
дональд трамп
владимир зеленский
украина
сша
владимир путин
россия
украина
сша
россия
