Трамп верит в готовность России к разрешению ситуации на Украине

ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп перед встречей с с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что верит в готовность РФ к урегулированию ситуации вокруг Украины.

"Да", - ответил Трамп на вопрос журналиста о том, считает ли он, что сможет убедить российского лидера урегулировать конфликт.