Рейтинг@Mail.ru
Трамп верит в готовность России к разрешению ситуации на Украине - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:37 17.10.2025 (обновлено: 20:38 17.10.2025)
https://ria.ru/20251017/tramp-2048988856.html
Трамп верит в готовность России к разрешению ситуации на Украине
Трамп верит в готовность России к разрешению ситуации на Украине - РИА Новости, 17.10.2025
Трамп верит в готовность России к разрешению ситуации на Украине
Президент США Дональд Трамп перед встречей с с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что верит в готовность РФ к урегулированию ситуации вокруг Украины. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T20:37:00+03:00
2025-10-17T20:38:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048987509_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8e7d8f741ebcbd864970efc1e31479e4.jpg
https://ria.ru/20251017/zelenskiy-2048987345.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Трамп перед встречей с Зеленским заявил, что верит в готовность России к разрешению ситуации вокруг Украины
Трамп перед встречей с Зеленским заявил, что верит в готовность России к разрешению ситуации вокруг Украины
2025-10-17T20:37
true
PT0M25S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048987509_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b18b8590ddd2700315ecba7882178432.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Трамп верит в готовность России к разрешению ситуации на Украине

Трамп заявил, что верит в готовность России к разрешению ситуации на Украине

Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп перед встречей с с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что верит в готовность РФ к урегулированию ситуации вокруг Украины.
"Да", - ответил Трамп на вопрос журналиста о том, считает ли он, что сможет убедить российского лидера урегулировать конфликт.
В четверг состоялся восьмой и самый продолжительный телефонный разговор президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина с начала второго срока американского президента. Трамп заявил, что разговор был настолько продуктивным, что может привести к урегулированию вокруг Украины. О результатах разговора американский лидер собирался говорить с Зеленским.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Зеленский прибыл на встречу с Трампом с опозданием почти на полчаса
Вчера, 20:34
 
В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала