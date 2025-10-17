https://ria.ru/20251017/tramp-2048988856.html
Трамп верит в готовность России к разрешению ситуации на Украине
Трамп верит в готовность России к разрешению ситуации на Украине - РИА Новости, 17.10.2025
Трамп верит в готовность России к разрешению ситуации на Украине
Президент США Дональд Трамп перед встречей с с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что верит в готовность РФ к урегулированию ситуации вокруг Украины. РИА Новости, 17.10.2025
ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп перед встречей с с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что верит в готовность РФ к урегулированию ситуации вокруг Украины.
"Да", - ответил Трамп на вопрос журналиста о том, считает ли он, что сможет убедить российского лидера урегулировать конфликт.
В четверг состоялся восьмой и самый продолжительный телефонный разговор президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина с начала второго срока американского президента. Трамп заявил, что разговор был настолько продуктивным, что может привести к урегулированию вокруг Украины. О результатах разговора американский лидер собирался говорить с Зеленским.