Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал, при каком условии у США будут хорошие отношения с КНР - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:25 17.10.2025 (обновлено: 14:32 17.10.2025)
https://ria.ru/20251017/tramp-2048871638.html
Трамп рассказал, при каком условии у США будут хорошие отношения с КНР
Трамп рассказал, при каком условии у США будут хорошие отношения с КНР - РИА Новости, 17.10.2025
Трамп рассказал, при каком условии у США будут хорошие отношения с КНР
Президент США Дональд Трамп считает, что у Вашингтона все будет хорошо в отношениях с КНР, но для этого нужно заключить "справедливое" соглашение. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T14:25:00+03:00
2025-10-17T14:32:00+03:00
в мире
сша
китай
вашингтон (штат)
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048781092_0:0:2697:1518_1920x0_80_0_0_6630ef5d37544f4a56b32a12a5b5ce22.jpg
https://ria.ru/20251016/kitay-2048558911.html
сша
китай
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048781092_300:0:2697:1798_1920x0_80_0_0_953c1ec4ad2f689286e4416c2d57347a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, китай, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, США, Китай, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
Трамп рассказал, при каком условии у США будут хорошие отношения с КНР

Трамп назвал условие, при котором у США будут хорошие отношения с КНР

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что у Вашингтона все будет хорошо в отношениях с КНР, но для этого нужно заключить "справедливое" соглашение.
"Я думаю, что у нас все будет хорошо с Китаем, но мы должны заключить справедливую сделку", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.
Танкер с сырой нефтью у нефтяного терминала порта Циндао - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Китай ответил на призыв Трампа не закупать российскую нефть
16 октября, 11:17
 
В миреСШАКитайВашингтон (штат)Дональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала