Трамп рассказал, при каком условии у США будут хорошие отношения с КНР
Трамп рассказал, при каком условии у США будут хорошие отношения с КНР - РИА Новости, 17.10.2025
Трамп рассказал, при каком условии у США будут хорошие отношения с КНР
Президент США Дональд Трамп считает, что у Вашингтона все будет хорошо в отношениях с КНР, но для этого нужно заключить "справедливое" соглашение. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T14:25:00+03:00
2025-10-17T14:25:00+03:00
2025-10-17T14:32:00+03:00
Трамп рассказал, при каком условии у США будут хорошие отношения с КНР
