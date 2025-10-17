Рейтинг@Mail.ru
Тон Трампа поставил под сомнение выделение помощи Киеву, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.10.2025
14:17 17.10.2025
Тон Трампа поставил под сомнение выделение помощи Киеву, сообщили СМИ
Тон Трампа поставил под сомнение выделение помощи Киеву, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.10.2025
Тон Трампа поставил под сомнение выделение помощи Киеву, сообщили СМИ
Миротворческий тон президента США Дональда Трампа после разговора с российским лидером Владимиром Путиным поставил под сомнение немедленное выделение помощи... РИА Новости, 17.10.2025
в мире
украина
сша
дональд трамп
нато
владимир путин
в мире, украина, сша, дональд трамп, нато, владимир путин
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, НАТО, Владимир Путин
Тон Трампа поставил под сомнение выделение помощи Киеву, сообщили СМИ

Guardian: тон Трампа после разговора с Путиным ставит под сомнение помощь Киеву

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Миротворческий тон президента США Дональда Трампа после разговора с российским лидером Владимиром Путиным поставил под сомнение немедленное выделение помощи Киеву, пишет газета Guardian.
"Миротворческий тон Трампа после телефонного разговора с Путиным поставил под сомнение вероятность немедленного (выделения - ред.) помощи Украине", - пишет издание.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Поставки оружия Киеву зависят от встречи Трампа и Зеленского, сообщили СМИ
Вчера, 14:02
Guardian также указывает на то, что общение двух лидеров возродило опасения Европы по поводу изменения позиции Вашингтона в отношении Москвы.
После разговора с Путиным Трамп, комментируя возможное решение о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk, заявил, что США сами в них нуждаются, несмотря на то, что располагают большим количеством.
Трамп ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно. Глава МИД РФ Сергей Лавров в опубликованном 15 октября интервью газете "Коммерсант" заявил, что возможная поставка ракет Tomahawk Украине нанесет колоссальный ущерб перспективам нормализации отношений РФ и США.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
В ЕК высказались о планируемой встрече Путина и Трампа
Вчера, 14:12
 
В миреУкраинаСШАДональд ТрампНАТОВладимир Путин
 
 
