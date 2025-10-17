Тон Трампа поставил под сомнение выделение помощи Киеву, сообщили СМИ

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Миротворческий тон президента США Дональда Трампа после разговора с российским лидером Владимиром Путиным поставил под сомнение немедленное выделение помощи Киеву, пишет газета Guardian.
Guardian также указывает на то, что общение двух лидеров возродило опасения Европы по поводу изменения позиции Вашингтона в отношении Москвы.
Трамп ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно. Глава МИД РФ Сергей Лавров в опубликованном 15 октября интервью газете "Коммерсант" заявил, что возможная поставка ракет Tomahawk Украине нанесет колоссальный ущерб перспективам нормализации отношений РФ и США.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.