Поставки оружия Киеву зависят от встречи Трампа и Зеленского, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.10.2025
14:02 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/tramp-2048866244.html
Поставки оружия Киеву зависят от встречи Трампа и Зеленского, сообщили СМИ
Поставки оружия Киеву зависят от встречи Трампа и Зеленского, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.10.2025
Поставки оружия Киеву зависят от встречи Трампа и Зеленского, сообщили СМИ
Новые поставки оружия Украине будут во многом зависеть от встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в пятницу, сообщает телеканал ABC со... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T14:02:00+03:00
2025-10-17T14:02:00+03:00
в мире
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
нато
украина
сша
в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО
Поставки оружия Киеву зависят от встречи Трампа и Зеленского, сообщили СМИ

ABC: новые поставки оружия Украине зависят от встречи Трампа и Зеленского

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Новые поставки оружия Украине будут во многом зависеть от встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в пятницу, сообщает телеканал ABC со ссылкой на европейский дипломатический источник.
Зеленский в пятницу встретится с Трампом в попытке выпросить у него дальнобойные ракеты Tomahawk, несмотря на предупреждения Москвы о том, что это будет шагом в сторону качественно нового уровня эскалации.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
На Западе отреагировали на новое заявление Трампа о Путине
Вчера, 13:59
"Новые поставки оружия Украине будут во многом зависеть от важной встречи Трампа и Зеленского в пятницу", - говорится в сообщении.
По данным источника телеканала, в рамках инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), предусматривающей быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран-участниц НАТО, обсуждался вопрос о поставках ПВО Patriot из США.
Трамп ранее объявил, что США и Евросоюз договорились об отправке американского оружия Украине, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое большего числа систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие страны уже отказались от участия в инициативе.
Президент США ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно. Глава МИД РФ Сергей Лавров в опубликованном 15 октября интервью газете "Коммерсант" заявил, что возможная поставка ракет Tomahawk Украине нанесет колоссальный ущерб перспективам нормализации отношений РФ и США.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Bloomberg: слова Трампа о Tomahawk стали тревожным посланием для Зеленского
Вчера, 11:00
 
