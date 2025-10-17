Поставки оружия Киеву зависят от встречи Трампа и Зеленского, сообщили СМИ

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Новые поставки оружия Украине будут во многом зависеть от встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в пятницу, сообщает телеканал ABC со ссылкой на европейский дипломатический источник.
"Новые поставки оружия Украине будут во многом зависеть от важной встречи Трампа и Зеленского в пятницу", - говорится в сообщении.
Трамп ранее объявил, что США и Евросоюз договорились об отправке американского оружия Украине, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое большего числа систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие страны уже отказались от участия в инициативе.
Президент США ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно. Глава МИД РФ Сергей Лавров в опубликованном 15 октября интервью газете "Коммерсант" заявил, что возможная поставка ракет Tomahawk Украине нанесет колоссальный ущерб перспективам нормализации отношений РФ и США.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.