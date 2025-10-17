Рейтинг@Mail.ru
Bloomberg: слова Трампа о Tomahawk стали тревожным посланием для Зеленского
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:00 17.10.2025
Bloomberg: слова Трампа о Tomahawk стали тревожным посланием для Зеленского
Bloomberg: слова Трампа о Tomahawk стали тревожным посланием для Зеленского - РИА Новости, 17.10.2025
Bloomberg: слова Трампа о Tomahawk стали тревожным посланием для Зеленского
Заявление президента США Дональда Трампа по поводу поставок Киеву ракет Tomahawk и санкций против РФ стало тревожным посланием для Владимира Зеленского,... РИА Новости, 17.10.2025
специальная военная операция на украине
дональд трамп
сергей лавров
владимир зеленский
сша
украина
россия
в мире
РИА Новости
Новости
Bloomberg: слова Трампа о Tomahawk стали тревожным посланием для Зеленского

Bloomberg: заявление Трампа о Tomahawk стало тревожным посланием для Зеленского

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Овальном кабинете Белого дома
© AP Photo / John McDonnell
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа по поводу поставок Киеву ракет Tomahawk и санкций против РФ стало тревожным посланием для Владимира Зеленского, передает агентство Bloomberg.
"Еще более тревожным для Зеленского стало то, что в четверг Трамп двусмысленно высказался как о возможности отправки ракет Tomahawk, так и о попытках сената ввести санкции против России", - пишет агентство.
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Нарышкин рассказал о реакции России на поставки Tomahawk Украине
09:42
Ранее Трамп, комментируя возможное решение о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk, заявил, что США сами в них нуждаются, несмотря на то, что располагают большим количеством. Также он заявил, что сейчас может быть не самое подходящее время для новых санкций против России.
Трамп ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно. Глава МИД РФ Сергей Лавров в опубликованном 15 октября интервью газете "Коммерсант" заявил, что возможная поставка ракет Tomahawk Украине нанесет колоссальный ущерб перспективам нормализации отношений РФ и США.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский встретился в США с представителями оборонной компании Raytheon - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Зеленский перед переговорами с Трампом встретился с производителем Tomahawk
09:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
