Политолог рассказал, кто мешает Трампу - РИА Новости, 17.10.2025
10:01 17.10.2025 (обновлено: 10:09 17.10.2025)
Политолог рассказал, кто мешает Трампу
Политолог рассказал, кто мешает Трампу - РИА Новости, 17.10.2025
Политолог рассказал, кто мешает Трампу
Президент США Дональд Трамп настроен серьезно на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, но ему мешают "сошедшие с ума" европейские политики, которые... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T10:01:00+03:00
2025-10-17T10:09:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
алексей мартынов (политолог)
владимир зеленский
украина
сша
россия
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, алексей мартынов (политолог), владимир зеленский
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Алексей Мартынов (политолог), Владимир Зеленский
Политолог рассказал, кто мешает Трампу

Мартынов: Трамп настроен серьезно на встречу с Путиным

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп настроен серьезно на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, но ему мешают "сошедшие с ума" европейские политики, которые вцепились в Украину как в "чемодан без ручки", поделился мнением в беседе с РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
Владимир Зеленский в пятницу встретится с Трампом в попытке выпросить у него дальнобойные ракеты Tomahawk, несмотря на предупреждения Москвы о том, что это будет шагом в сторону качественно нового уровня эскалации. Визит Зеленского в Белый дом станет уже третьим с начала 2025 года и вторым после той самой злополучной встречи в Овальном кабинете, где Трамп прилюдно отчитал его за неблагодарность и фактически указал на дверь.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
В Британии заявили об истерике у Зеленского из-за встречи Путина и Трампа
06:42
Как заявил Мартынов, "Трампу на фоне его успехов на Ближнем Востоке, которые неизвестно чем закончатся", не нужна очередная неудача с Зеленским. "Факт беседы с Путиным накануне встречи с Зеленским в Белом доме указывает на то, что Трамп настроен серьезно", - сказал Мартынов.
По мнению эксперта, сейчас проблема заключается не в России и Украине с точки зрения усилия Трампа по урегулированию конфликта.
"Проблема, скорее, в сошедших с ума европейских партнерах, которые бьются в приступе русофобии и не желают воспринимать рациональных аргументов. Они вцепились в украинскую химеру как в чемодан без ручки - нести тяжело, а бросать не хочется", - отметил он.
Мартынов сомневается, что на встрече Трампа и Зеленского будут какие-либо прорывы в контексте урегулирования. Они возможны лишь на саммите Россия-США, которые, как ожидается, состоятся на следующей неделе в Будапеште. "Некоторый оптимизм внушают прямые двусторонние контакты, которые могут к чему-то привести", - полагает эксперт.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Источник сказал, что может стать последствием разговора Путина и Трампа
05:36
Он подчеркнул, что США вряд ли передадут ракеты "Томагавк" Украине, так как их применение невозможно без прямого участия американских специалистов. "Это давление на здравый смысл", - заключил Мартынов.
Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала 2025 года. Главы государств обсудили в том числе конфликт на Украине. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на Аляске - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
"Постепенно уничтожать": в Киеве высказались о разговоре Путина и Трампа
03:21
 
В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампАлексей Мартынов (политолог)Владимир Зеленский
 
 
Заголовок открываемого материала