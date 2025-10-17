Политолог рассказал, кто мешает Трампу

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп настроен серьезно на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, но ему мешают "сошедшие с ума" европейские политики, которые вцепились в Украину как в "чемодан без ручки", поделился мнением в беседе с РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Владимир Зеленский в пятницу встретится с Трампом в попытке выпросить у него дальнобойные ракеты Tomahawk, несмотря на предупреждения Москвы о том, что это будет шагом в сторону качественно нового уровня эскалации. Визит Зеленского в Белый дом станет уже третьим с начала 2025 года и вторым после той самой злополучной встречи в Овальном кабинете, где Трамп прилюдно отчитал его за неблагодарность и фактически указал на дверь.

Как заявил Мартынов , "Трампу на фоне его успехов на Ближнем Востоке , которые неизвестно чем закончатся", не нужна очередная неудача с Зеленским. "Факт беседы с Путиным накануне встречи с Зеленским в Белом доме указывает на то, что Трамп настроен серьезно", - сказал Мартынов.

По мнению эксперта, сейчас проблема заключается не в России Украине с точки зрения усилия Трампа по урегулированию конфликта.

"Проблема, скорее, в сошедших с ума европейских партнерах, которые бьются в приступе русофобии и не желают воспринимать рациональных аргументов. Они вцепились в украинскую химеру как в чемодан без ручки - нести тяжело, а бросать не хочется", - отметил он.

Мартынов сомневается, что на встрече Трампа и Зеленского будут какие-либо прорывы в контексте урегулирования. Они возможны лишь на саммите Россия-США, которые, как ожидается, состоятся на следующей неделе в Будапеште . "Некоторый оптимизм внушают прямые двусторонние контакты, которые могут к чему-то привести", - полагает эксперт.

Он подчеркнул, что США вряд ли передадут ракеты "Томагавк" Украине, так как их применение невозможно без прямого участия американских специалистов. "Это давление на здравый смысл", - заключил Мартынов.