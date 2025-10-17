Рейтинг@Mail.ru
Трамп накормит Зеленского и улетит во Флориду - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:18 17.10.2025 (обновлено: 05:36 17.10.2025)
https://ria.ru/20251017/tramp-2048763115.html
Трамп накормит Зеленского и улетит во Флориду
Трамп накормит Зеленского и улетит во Флориду - РИА Новости, 17.10.2025
Трамп накормит Зеленского и улетит во Флориду
Президент США Дональд Трамп встретит Владимира Зеленского в Белом доме в 20.00 мск пятницы, а через два часа отправится во Флориду, следует из расписания... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T05:18:00+03:00
2025-10-17T05:36:00+03:00
в мире
сша
флорида
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036991283_0:57:3000:1745_1920x0_80_0_0_1606465aab188bebc36a01eecd14ccd2.jpg
https://ria.ru/20251017/razgovor-2048760210.html
сша
флорида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036991283_176:0:2843:2000_1920x0_80_0_0_cdd72227c6f146ec9c188aadab50db0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, флорида, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, США, Флорида, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Трамп накормит Зеленского и улетит во Флориду

Трамп во время встречи накормит Зеленского обедом и улетит во Флориду

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 17 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп встретит Владимира Зеленского в Белом доме в 20.00 мск пятницы, а через два часа отправится во Флориду, следует из расписания американского лидера.
В 13.00 по времени восточного побережья США (20.00 мск) Зеленский прибудет в Белый дом, встреча в формате обеда пройдет за закрытыми дверями, следует из расписания Трампа.
В 22.00 мск президент США отправится во Флориду, говорится в расписании.
В начале недели Дональд Трамп рассказал, что планирует 17 октября встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме. В свою очередь, глава киевского режима утверждал, что надеется снова выпрашивать дальнобойное оружие на встрече с главой Белого дома. На прошлой неделе Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок американских крылатых ракет Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.
Тем не менее, после разговора с президентом России Владимиром Путиным, комментируя возможное решение о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk, американский лидер заявил, что США сами в них нуждаются.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
В США раскрыли последствия беседы Путина и Трампа для Зеленского
04:35
 
В миреСШАФлоридаДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала