Трамп накормит Зеленского и улетит во Флориду

ВАШИНГТОН, 17 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп встретит Владимира Зеленского в Белом доме в 20.00 мск пятницы, а через два часа отправится во Флориду, следует из расписания американского лидера.

В 13.00 по времени восточного побережья США (20.00 мск) Зеленский прибудет в Белый дом, встреча в формате обеда пройдет за закрытыми дверями, следует из расписания Трампа

В 22.00 мск президент США отправится во Флориду , говорится в расписании.

В начале недели Дональд Трамп рассказал, что планирует 17 октября встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме. В свою очередь, глава киевского режима утверждал, что надеется снова выпрашивать дальнобойное оружие на встрече с главой Белого дома. На прошлой неделе Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок американских крылатых ракет Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.