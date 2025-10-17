https://ria.ru/20251017/tramp-2048763115.html
Трамп накормит Зеленского и улетит во Флориду
17.10.2025
Трамп накормит Зеленского и улетит во Флориду
Президент США Дональд Трамп встретит Владимира Зеленского в Белом доме в 20.00 мск пятницы, а через два часа отправится во Флориду, следует из расписания... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T05:18:00+03:00
2025-10-17T05:18:00+03:00
2025-10-17T05:36:00+03:00
ВАШИНГТОН, 17 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп встретит Владимира Зеленского в Белом доме в 20.00 мск пятницы, а через два часа отправится во Флориду, следует из расписания американского лидера.
В 13.00 по времени восточного побережья США
(20.00 мск) Зеленский
прибудет в Белый дом, встреча в формате обеда пройдет за закрытыми дверями, следует из расписания Трампа
.
В 22.00 мск президент США отправится во Флориду
, говорится в расписании.
В начале недели Дональд Трамп рассказал, что планирует 17 октября встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме. В свою очередь, глава киевского режима утверждал, что надеется снова выпрашивать дальнобойное оружие на встрече с главой Белого дома. На прошлой неделе Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок американских крылатых ракет Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.
Тем не менее, после разговора с президентом России Владимиром Путиным, комментируя возможное решение о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk, американский лидер заявил, что США сами в них нуждаются.