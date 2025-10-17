Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал, почему Байден развязывал войны
00:24 17.10.2025
Трамп рассказал, почему Байден развязывал войны
Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник Джо Байден развязывать войны из-за собственной глупости. РИА Новости, 17.10.2025
в мире, сша, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник Джо Байден развязывать войны из-за собственной глупости.
"Не думаю, что какой-то президент закончил войну, я закончил восемь. Думаете, (Джордж) Буш закончил войну, Байден закончил войну? Байден начинал войны. Потому что он был тупым", - заявил Трамп в Белом доме.
Трамп возложил на Байдена вину за украинский конфликт. По словам республиканца, при нем в Белом доме он бы не начался.
Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Трамп заявил, что ракеты Tomahawk нужны США
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп
 
 
