Трамп рассказал, почему Байден развязывал войны
Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник Джо Байден развязывать войны из-за собственной глупости. РИА Новости, 17.10.2025
Трамп: Байден развязывал войны из-за собственной глупости